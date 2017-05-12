Афиша мероприятий Керчи 13 — 14 мая

Еженедельно редакция KerchINFO.com накануне выходных представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут местным жителям и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.

Грядущие выходные в Керчи будут разнообразны: зажигательные вечеринки, футбольный матч и культурные мероприятия.

13 мая (суббота)

16:00 концертная программа творческий коллективов города «Окрылённые искусством» в театральном зале ДК «Корабел»

16:00 футбольный матч ФК «Океан» (Керчь) — ФК «Севастополь» (Севастополь) на стадионе им. 50-летия Октября

14 мая (воскресение)

12:00 детский праздник в Диско-Холе «Камелот», телефон для предварительной записи +7-978-83-38-100

16:00 танцевальный фестиваль-конкурс «Битва сильнейших» в малом зале ДК «Корабел»

17:00 фестиваль красоты, творчества и моды в театральном зале ДК «Корабел»

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