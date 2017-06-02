Афиша мероприятий Керчи 2-4 июня

Еженедельно редакция KerchINFO.com накануне выходных представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут местным жителям и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.

Эти выходные в Керчи будут разнообразны: зажигательные вечеринки, спортивные события и культурные мероприятия.

2 июня (пятница)

9:00 театральная страница «АртКонтакт» в концертном зале МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка»

11:00 хореографическая страница «Ритмы танца» в ДК «Корабел»

20:00 крымский рэп-фестиваль «Summer RapProm» в диско-холле «Камелот»

20:00 юмористическое шоу Крыма «ХА-ХА Fest-2» в санатории «МОСКВА-КРЫМ» ( 1 день)

20:00 открытие летней резиденции «cafe CHERRY club» по адресу: ул Свердлова, 1 (городская набережная)

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3 июня (суббота)

9:00 турнир по роллер-хоккею в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ» (1 день)

9:00 первенство муниципального образования города Керчи «Морская фантазия -2017» в С/К «Москва-Крым» (открытие в открытие в 16.00)

13:00 мастер –класс в театральном зале МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка»

18:00 Праздничный концерт шоу-балета «Культурная революция» в честь 5-летия коллектива «Танцевальный городок» в ДК «Корабел»

20:00 юмористическое шоу Крыма «ХА-ХА Fest-2» в санатории «МОСКВА-КРЫМ» (2 день)

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4 июня (воскресенье)

9:00 турнир по роллер-хоккею в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ» (2 день)

9:30 российские соревнования по танцевальному спорту «Танцующий Бриз» в С/К «Москва-Крым» (открытие в открытие в 14.00)

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