Афиша мероприятий Керчи 20 — 21 мая

Еженедельно редакция KerchINFO.com накануне выходных представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут местным жителям и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.

Грядущие выходные в Керчи будут разнообразны: зажигательные вечеринки,спортивные события и культурные мероприятия.

20 мая (суббота)

9:00 Республиканский Турнир по всестилевому каратэ «Памяти Героям Аджимушкая» в Д/С «Судостроитель»

10:00 Шоу-машин «Автотюнинг» на площади Ленина

12:00 Отчетный концерт творческих коллективов Лицея Искусств в ДК «Корабел»

14:00 Кубок Керчи по стритворкаут КРС ОО «Грифон Воркаут Клуб» на площади Ленина

14:00 Концерт хора ветеранов

16:00 Концерт Образцового ансамбля скрипачей «Корчев виолино» в концертном зале ДМШ №1 по адресу ул. Свердлова, 6 (ГКЦ им. Ю.Богатикова), 4 этаж

17:00 Акция «Бег МИРА» в сквере «Славы»

21:00 Финал первого мужского конкурса красоты и таланта «Мистер Керчь 2017» в диско-холе «Камелот»

18:00 Юбилейный концерт ансамбля танца «Академия» и ансамбля танца «Проданс» в ДК «Корабел»

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21 мая (воскресение)

12:00 Детский праздник в Диско-Холе «Камелот», телефон для предварительной записи +7-978-83-38-100

14:00 Отчётный концерт Детской музыкальной школы №2 в театральном зале ДК «Корабел»

15:00 Вечер отдыха клуба «Добрых встреч» для людей почётного возраста «А поговорить?» в малом зале ДК «Корабел»

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