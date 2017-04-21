Афиша мероприятий Керчи 22 — 23 апреля

Еженедельно редакция KerchINFO.com накануне выходных представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут местным жителям и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.

Грядущие выходные в Керчи будут разнообразны: зажигательные вечеринки, футбольный матч и культурные мероприятия.

22 апреля (суббота):

11:00 Второй Керченский фестиваль фотографии ДК «Корабел»

12:00 Юбилейный концерт ансамбля «Улыбка» в театральном зале ДК «Корабел»

19:00 Финал юмористического шоу «ХАХА Баттл Битва городов» в театральном зале ДК «Корабел»

23 апреля (воскресение):

12:00 Детский праздник в Диско-Холе «Камелот», телефон для предварительной записи +7-978-83-38-100

14:00 Мастер-класс по фотографии от ведущих фотографов Керчи, площадка перед ДК «Корабел», Предварительная запись: +7 978 833 95 66.

15:00 Чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза. 21-й тур «ОКЕАН» (КЕРЧЬ) – «ТСК-ТАВРИЯ» (СИМФЕРОПОЛЬ), стадион им. 50-летия Октября

16:00 Показ новых коллекций ВЕСНА-ЛЕТО от лучших магазинов г. Керчь в DH «Камелот»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

