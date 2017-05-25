Афиша мероприятий Керчи 25 — 28 мая

Еженедельно редакция KerchINFO.com накануне выходных представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут местным жителям и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.

Эти выходные в Керчи будут разнообразны: зажигательные вечеринки,спортивные события и культурные мероприятия.

25 мая (четверг)

19:00 гастроли юмористической группы «Экс Б-Б» в театральном зале ДК «Корабел»

21:00 Stand-Up шоу в диско-холле «Каметол»

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26 мая (пятница)

16:00 встреча в формате научно-просветительного мероприятия на тему «Аджимушкай. Подземная цитадель» в Картинной галерее ВКИКМЗ (ул. Театральная, 36)

19:00 гастроли мостеатра «Мастер и Маргарита» в театральном зале ДК «Корабел»

27 мая (суббота)

8:00-14:00 выставка голубей и декоративных птиц на городской набережной в районе колеса обозрения.

9:00 открытое Первенство города, в рамках Турнира «Первенство двух Морей» по тхэквондо ИТФ в Спорткомплексе «Москва-Крым»

11:00 пермская краевая филармония (школа им. Р. Сердюка)

11:00 фестиваль детского дошкольного возраста «Весёлые нотки» в театральном зале ДК «Корабел»

14:00 открытие первенства города Керчи по плаванию, посвященное Дню Победы Кубок Ветеранов в Спорткомплексе «Москва-Крым»

16:00 открытие Workout-площадки (район «Верхний Солнечный»)

17:00 концертная программа Отчётный концерт танцклуба «Экстрим» в театральном зале ДК «Корабел»

19:00 гастрономический ужин в кафе «Вкус жизни»

28 мая (воскресенье)

9:00 открытое Первенство города, в рамках Турнира «Первенство двух Морей» по тхэквондо ИТФ в Спорткомплексе «Москва-Крым»

10:00 финал первенства города Керчи по плаванию, посвященное Дню Победы Кубок Ветеранов в Спорткомплексе «Москва-Крым»

16:00 футбол «ОКЕАН» (Керчь) — «РУБИН» (Ялта) Премьер лига КФС

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