Афиша мероприятий Керчи 27 апреля — 1 мая

Еженедельно редакция KerchINFO.com накануне выходных представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут местным жителям и гостям города отвлечься от работы и развеять серые будни.

Грядущие выходные в Керчи будут разнообразны, и развлекательные мероприятия начнутся уже с четверга, 27 апреля. Перед керчанам будет стоять действительно нелегкая задача: выбрать из всего многообразия мероприятий самые интересные по своему вкусу: зажигательные вечеринки, футбольный матч и культурные мероприятия.

27 апреля (четверг)

10:00 Соревнования по мини-футболу среди техникумов и колледжей. Стадион бывшего ПТУ №11

12:00 Концерт гитарной музыки. Школа искусств, ул. Войкова, 30. Вход бесплатный.

19:00 Гастроли театра танца Владимира Елизарова в ДК «Корабел»

19:00 Игра «Что? Где? Когда?» в ресторане «Трюфель». В игре примут участие команда самых красивых девушек модельной организации Mega Photo Day, команда участников первого мужского конкурса красоты и таланта «Мистер Керчь 2017», сборная команда партнеров и почётных гостей и команда журналистов КерчьИНФО.

28 апреля (пятница)

11:00 Республиканский этап «Президентских состязаний» среди школьников на стадионе им. 50-летия Октября

13:00 День пожарной охраны (ДК «Корабел»)

18:00 Финал фестиваля фотографии (ресторан «Трюфель» ул. Ленина, 38) Награждение победителей, розыгрыш призов.

18:30 Спектакль народного любительского драматического театра, комедия «Бельведер» в ДК «Корабел»

29 апреля (суббота)

09:00 Спортивное ориентирование (шоссе Героев Сталинграда, 64)

09:30 На площади им.Ленина состоится первый фестиваль представителей экстремальных видов спорта

11:00 Ярмарка местных мастеров от кафе «Вкус жизни»

11:00 Конкурс «Земля талантов» (школа им. Р. Сердюка)

14:00 Турнир по боксу памяти Г.В.Ворста в ДС «Судостроитель»

14:00 Открытие новой площадки для Workout в селе Новоотрадное

18:00 «Шоу бум» вечер отдыха (ДК «Корабел») Малый зал

20:00 Юмористический вечер Stand Up KERCH в диско-холле «Камелот»

Экологическая акция на зеленой зоне около берега на остановке «Институт»

30 апреля (воскресенье)

12:00 Отчетный концерт ДДЮТ (ДК «Корабел»)

12:00 Спортивный детский праздник в диско-холле «Камелот»

15:00 Футбольный матч. ФК «Океан» (Керчь) — ФК «Кафа» (Феодосия)

18:00 «Керчь театральная» вечер С. Есенина (ДК «Корабел») Малый зал

1 мая (понедельник)

09:30 Первомайская демонстрация (движение колоны начнётся с перекрёстка улиц Дубинина и Карла Маркса и завершится на площади им. Ленина)

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