Афиша мероприятий Керчи 6 — 9 мая

Еженедельно редакция KerchINFO.com накануне выходных представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут местным жителям и гостям города отвлечься от работы и развеять серые будни.
Грядущие выходные в Керчи будут разнообразны, поскольку впереди важный и всеми любимый праздник _ День Победы. Керчан ожидает и традицонное факельное шествие, и торжественный парад и праздничный концерт. Главное все успеть!
6 мая (суббота)
13:00 общественные обсуждения на тему «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Керчь»в Молодёжном парке (Аршинцево)
15:00 общественные слушания на тему «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Керчь» на пляже «Черепашка» (район Войкова)
17:00 общественные слушания на тему «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Керчь» на ул. Ленина.
7 мая (вскресенье)
12:00 детский праздник «Спасибо деду за победу!» в диско-холе «Камелот»
12:00 блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Победы, в ресторане «На Дворянской»
8 мая (понедельник)
9:00 Открытие Поклонного Креста на площадке Керченской переправы.
10:00 – возложение цветов к памятным местам: Приморский парк – Братская могила; пос. Капканы – Братская могила; Акватория городской набережной; пос. Эльтиген – братская могила.
11:00 Торжественное открытие Аллеи Героев Советского Союза, которые освобождали город-герой Керчь от немецко-фашистских захватчиков, высадка 147 именных саженцев (пос. Эльтиген)
19:00-22:00 Факельное шествие:
19:00-20:00 — Построение колонн
20:30-21:00 — Движение к подножью г. Митридат (ул. Советская – Адмиралтейский проезд – ул. Театральная – подножье горы Митридат – Обелиск Славы)
21:00-21:30 — Движение колонны по Митридатской лестнице
21:30 — Театрализованное представление с элементами исторической реконструкции «Не прервется память поколений» на горе Митридат
22:00 — Праздничный фейерверк
22:00 — дискотека 90-х и 2000-х в диско-холе «Камелот» (сразу после окончания факельного шествия)
9 мая (вторник)
ул. Кирова
10.00 -11.00 — Праздничный Военный парад ко Дню Победы, прохождение военных парадных расчетов
11.00 — Акция «Бессмертный полк»
11.30 — Возложение цветов к Пантеону Славы участниками акции «Бессмертный полк», посещение Большого десантного корабля
12.00 — Торжественная церемония возложения цветов к Обелиску Славы. Праздничный митинг
12.30-15.00 — Солдатский привал и праздничная концертная программа
«Где же вы теперь, друзья-однополчане!»
13.00-15.00 Международная патриотическая акция «Рекорд Победы»:
— Показательные выступления спортивных клубов города
— Акция «Рекорд Победы»
— Выступление ВИА «Аверс»
13.00-17.00 Патриотическая акция «Найти солдата»
16.00-22.00 Праздничная программа «Слава тебе – победитель солдат!»:
16.00-18.00 — Фестиваль песни «Поклонимся Великим тем годам»
18.00-20.00 — Концертная программа с участием городских духовых оркестров (батл)
18.50 — Всероссийская единая Минута молчания
20.00-22.00 — Праздничная концертная программа
22.00 Военный салют
12:00 праздничный концерт в честь Дня победы в диско-холе «Камелот» (вход бесплатный)
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