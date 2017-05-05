Афиша мероприятий Керчи 6 — 9 мая

Еженедельно редакция KerchINFO.com накануне выходных представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут местным жителям и гостям города отвлечься от работы и развеять серые будни.

Грядущие выходные в Керчи будут разнообразны, поскольку впереди важный и всеми любимый праздник _ День Победы. Керчан ожидает и традицонное факельное шествие, и торжественный парад и праздничный концерт. Главное все успеть!

6 мая (суббота)



13:00 общественные обсуждения на тему «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Керчь»в Молодёжном парке (Аршинцево)

15:00 общественные слушания на тему «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Керчь» на пляже «Черепашка» (район Войкова)

17:00 общественные слушания на тему «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Керчь» на ул. Ленина.

7 мая (вскресенье)

12:00 детский праздник «Спасибо деду за победу!» в диско-холе «Камелот»

12:00 блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Победы, в ресторане «На Дворянской»

8 мая (понедельник)

9:00 Открытие Поклонного Креста на площадке Керченской переправы.

10:00 – возложение цветов к памятным местам: Приморский парк – Братская могила; пос. Капканы – Братская могила; Акватория городской набережной; пос. Эльтиген – братская могила.

11:00 Торжественное открытие Аллеи Героев Советского Союза, которые освобождали город-герой Керчь от немецко-фашистских захватчиков, высадка 147 именных саженцев (пос. Эльтиген)

19:00-22:00 Факельное шествие:

19:00-20:00 — Построение колонн

20:30-21:00 — Движение к подножью г. Митридат (ул. Советская – Адмиралтейский проезд – ул. Театральная – подножье горы Митридат – Обелиск Славы)

21:00-21:30 — Движение колонны по Митридатской лестнице

21:30 — Театрализованное представление с элементами исторической реконструкции «Не прервется память поколений» на горе Митридат

22:00 — Праздничный фейерверк

22:00 — дискотека 90-х и 2000-х в диско-холе «Камелот» (сразу после окончания факельного шествия)

9 мая (вторник)

ул. Кирова

10.00 -11.00 — Праздничный Военный парад ко Дню Победы, прохождение военных парадных расчетов

11.00 — Акция «Бессмертный полк»

11.30 — Возложение цветов к Пантеону Славы участниками акции «Бессмертный полк», посещение Большого десантного корабля

гора Митридат

12.00 — Торжественная церемония возложения цветов к Обелиску Славы. Праздничный митинг

12.30-15.00 — Солдатский привал и праздничная концертная программа

«Где же вы теперь, друзья-однополчане!»

Сквер Мира (площадка перед театром Пушкина)

13.00-15.00 Международная патриотическая акция «Рекорд Победы»:

— Показательные выступления спортивных клубов города

— Акция «Рекорд Победы»

— Выступление ВИА «Аверс»

13.00-17.00 Патриотическая акция «Найти солдата»

Городская набережная

16.00-22.00 Праздничная программа «Слава тебе – победитель солдат!»:

16.00-18.00 — Фестиваль песни «Поклонимся Великим тем годам»

18.00-20.00 — Концертная программа с участием городских духовых оркестров (батл)

18.50 — Всероссийская единая Минута молчания

20.00-22.00 — Праздничная концертная программа

Генмол

22.00 Военный салют

12:00 праздничный концерт в честь Дня победы в диско-холе «Камелот» (вход бесплатный)

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