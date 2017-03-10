Афиша мероприятий Керчи на 11 и 12 марта

Еженедельно редакция KerchINFO.com накануне выходных представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут местным жителям и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.

Главный женский праздник 8 марта прошёл и в городе наступило небольшое затишье. На этих выходных культурная жизнь Керчи будет не так насыщена на разноплановые мероприятия, как предыдущая.

11 марта (суббота):

8:00 на ул. Ворошилова, 6 (в районе магазина «Сильпо») будет проходить универсальная ярмарка.

9:00 во Дворце спорта «Судостроитель» пройдёт турнир по самбо.

14.00 в отделе абонемент ЦГБ им. В.Г. Белинского состоится заседание клуба краеведов «Античные государства Северного Причерноморья».

15:00 в читальном зале Керченской центральной городской библиотеки им. В.Г. Белинского состоится презентация поэтического сборника керченской поэтессы Валентины Смашной «От ледохода до листопада». Вход свободный.

12 марта (воскресение):

8:00 на ул. Ворошилова, 6 (в районе магазина «Сильпо») будет проходить универсальная ярмарка.

12:00 Детский праздник в диско-холле «Камелот»

1 7:00 «Viva Весна» Концертная программа шоу-балета «Алиса»

В кинотеатре «Украина» на выходных будет идти показ фильмов:

Конг: Остров черепа 2D; 3D (фантастика, фэнтези, боевик, приключения -118 мин) 16+;

Логан: Росомаха 2D (фантастика, боевик, драма -135 мин) 18+;

Зверопой 2D; 3D (мультфильм, драма, комедия, семейный, музыка -108 мин) 6+;

Защитники 2D (фэнтези, фантастика, боевик, приключения -100 мин) 12+;

Великая стена 3D (фэнтези, боевик, триллер, приключения -104 мин) 12+;

Любовь с ограничениями 2D (комедия, мелодрама -103 мин) 16+;

Любовь прет-а-порте 2D (комедия -85 мин) 12+.



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