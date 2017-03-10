Афиша мероприятий Керчи на 11 и 12 марта

Еженедельно редакция KerchINFO.com накануне выходных представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут местным жителям и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.
Главный женский праздник 8 марта прошёл и в городе наступило небольшое затишье. На этих выходных культурная жизнь Керчи будет не так насыщена на разноплановые мероприятия, как предыдущая.
11 марта (суббота):
8:00 на ул. Ворошилова, 6 (в районе магазина «Сильпо») будет проходить универсальная ярмарка.
9:00 во Дворце спорта «Судостроитель» пройдёт турнир по самбо.
14.00 в отделе абонемент ЦГБ им. В.Г. Белинского состоится заседание клуба краеведов «Античные государства Северного Причерноморья».
15:00 в читальном зале Керченской центральной городской библиотеки им. В.Г. Белинского состоится презентация поэтического сборника керченской поэтессы Валентины Смашной «От ледохода до листопада». Вход свободный.
12 марта (воскресение):
12:00 Детский праздник в диско-холле «Камелот»
1 7:00 «Viva Весна» Концертная программа шоу-балета «Алиса»
В кинотеатре «Украина» на выходных будет идти показ фильмов: