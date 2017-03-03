Афиша мероприятий Керчи на 4 и 5 марта

Традиционно, каждую неделю, редакция KerchINFO.com на кануне выходных представляет вашему вниманию афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут керчанам и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни. В преддверии празднования Международного женского дня в Керчи проведут ряд тематических мероприятий.

4 марта (суббота):

8:00 район Керченского сельскохозяйственного рынка ООО «Рынкомторг», по ул. Горького, 3и, ярмарка «Выходного дня» по продаже сельскохозяйственной продукции.

9:00 «Дворец пионеров» первенство по Киокушинкай каратэ среди юношей и девушек от 5 до 16 лет.

10:00 спорткомплекс «Спартак» санатория «Керчь-Москва», Кубок Крыма по мини-футболу среди женских команд.

14:00 15 тур чемпионата Премьер лиги КФС, матч «КАФА» (Феодосия) — «ОКЕАН» (Керчь), место проведения г. Феодосия, стадион «Кристалл».

14.00 филиал библиотеки №6 им.Л.Толстого мероприятие «Творим из бумаги»».

15.00 центральная городская библиотека им. Белинского, праздничная программа «Ваше величество Женщина».

16.00 филиал библиотеки № 7 им.М.Лермонтова литературная композиция «На земле будут розы цвести, пока сердце матери бьется».

Также в центральной городской библиотеке им. В. Г. Белинского, по ул. В. Дубинина, 9/19, пройдут мероприятия познавательное путешествие «Наследие Сезана» и вечер–поздравление «Прекрасен образ твой во все века земные». Точное время начала мероприятий можно узнать по телефону +7 (365) 612-10-30.

А в библиотека № 4 им. М. Горького, ул. Горького, 25 пройдёт день громкого чтения «Читаем Распутина».

5 марта (воскресение):

8:00 детская картинная галерея МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка», выставка декоративно-прикладного искусства «Художественный текстиль».

12:00 кафе «Камелот» (ул. Свердлова, 5) детский праздник в честь 8 марта.

12.00 в ЦДБ им.В.Дубинина пройдёт калейдоскоп невероятных фактов «Женщины – изобретатели»

15.00 в библиотеке-филиале № 3 им. Н.Островского состоится весенняя мозаика «Только с этого дня начинается в мире весна!»

15.00 в малом зале МБУК КДК «Корабел» пройдет «Вечер отдыха клуба «Добрых встреч».

Также в воскресение 5 марта в центральной библиотеке им. В.Г.Белинского будет литературно-музыкальный коллаж «Ты – женщина и этим ты права…».

В кинотеатре «Украина» на выходных будет идти показ фильмов:

— Логан: Росомаха 2D, (фантастика, боевик, драма — 135 мин) 18+.

— Зверопой 2D; 3D, (мультфильм, драма, комедия, семейный, музыка — 108 мин) 6+.

— Защитники 2D, (фэнтези, фантастика, боевик, приключения — 100 мин) 12+.

— Великая стена 2D; 3D, (фэнтези, боевик, триллер, приключения — 104 мин) 12+.

— На пятьдесят оттенков темнее 2D, (драма, мелодрама — 115 мин) 18+.

— Вурдалаки 2D,(триллер, фэнтези — 90 мин) 12+.

— Обитель зла: Последняя глава 2D; 3D, (ужасы, фантастика, боевик, триллер — 106 мин) 18+.

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