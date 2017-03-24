Афиша мероприятий Керчи на выходные

Традиционно редакция KerchINFO.com накануне выходных предлагает вниманию гостей и жителей Керчи афишу развлекательных и культурных городских мероприятий. Масштабное празднование «Крымской весны» закончилось и в городе наступило небольшое затишье.

Афиша мероприятий Керчи на 25-26 марта

В эти выходные, 25 и 26 марта керчане и гости города смогут посетить следующие мероприятия:

Суббота, 25 марта

09:00 Субботник на горе Митридат

10:00 Открытие 3-его Межрегионального турнира по борьбе дзюдо «Золотой грифон». Спорткомплексе «Спартак» санатория «Москва-Крым»

17:00 Танцевальный проект «Танцуй с Культурной революцией». Место проведения — Дворец Пионеров

18:00 «ХАХА Баттл Городов»! КДК «Корабел»

Воскресение, 26 марта

12:00 Концерт в честь праздника Наврез Байрам. (КЦ им. Богатикова)

12:00 Детский праздник в диско-холле «Камелот»

15:00 «Капустник» к международному дню театра. ДК «Корабел», малый зал

16:00 Концерт группы «Хайтарма» (КЦ им. Богатикова)

16:00 Детский спектакль «Золушка» театра Марины Тарасовой. ДК «Корабел»

17:00 «Самира шоу». КДК «Корабел»

20:30 ««Час Земли». Экологическая акция

В кинотеатре «Украина» на выходных будет идти показ фильмов:

Босс-молокосос 2D; 3D (мультфильм, комедия, семейный — 87 мин) 6+.

Красавица и чудовище 2D; 3D (мюзикл, фэнтези, мелодрама, семейный — 129 мин) 16+.

Конг: Остров черепа 3D (фантастика, фэнтези, боевик, приключения — 118 мин) 16+/

Живое 2D (ужасы, фантастика, триллер — 104 мин) 18+.

Могучие рейнджеры 2D; 3D (фантастика, боевик, приключения — 124 мин) 16+.

Сплит 2D (ужасы, триллер — 118 мин) 16+.

Везучий случай 2D (комедия — 93 мин) 16+.

Смурфики: Затерянная деревня 3D (мультфильм, фэнтези, приключения. комедия. семейный — 89 мин) 6+.



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