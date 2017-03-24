Афиша мероприятий Керчи на выходные

Традиционно редакция KerchINFO.com накануне выходных предлагает вниманию гостей и жителей Керчи афишу развлекательных и культурных городских мероприятий. Масштабное празднование «Крымской весны» закончилось и в городе наступило небольшое затишье.
В эти выходные, 25 и 26 марта керчане и гости города смогут посетить следующие мероприятия:
09:00 Субботник на горе Митридат
10:00 Открытие 3-его Межрегионального турнира по борьбе дзюдо «Золотой грифон». Спорткомплексе «Спартак» санатория «Москва-Крым»
17:00 Танцевальный проект «Танцуй с Культурной революцией». Место проведения — Дворец Пионеров
18:00 «ХАХА Баттл Городов»! КДК «Корабел»
12:00 Концерт в честь праздника Наврез Байрам. (КЦ им. Богатикова)
12:00 Детский праздник в диско-холле «Камелот»
15:00 «Капустник» к международному дню театра. ДК «Корабел», малый зал
16:00 Концерт группы «Хайтарма» (КЦ им. Богатикова)
16:00 Детский спектакль «Золушка» театра Марины Тарасовой. ДК «Корабел»
17:00 «Самира шоу». КДК «Корабел»
20:30 ««Час Земли». Экологическая акция
В кинотеатре «Украина» на выходных будет идти показ фильмов: