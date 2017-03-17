Афиша мероприятий Керчи на выходные

Традиционно редакция KerchINFO.com перед выходными представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие субботу и воскресение.

В субботу, 18 марта, на территории всего полуострова будет отмечаться знаменательный праздник «Крымская весна». В честь трёхлетней годовщины будет проведено много торжественных мероприятий, керчан ждут народные гуляния и караоке.

Суббота,18 марта:

10:00 – 12:00 Авто-мотопробег «Под крылом России».

12:00 – 20:00 Сквер Мира. В программе: выставка народных умельцев «Керчь город мастеров», выставка «Это делает Керчь» с участием предприятий города, розничная торговля, выставка Городского общества голубоводов «Птица Мира».

13:00 – 14:00 Конкурс детских рисунков на асфальте «Мы все твои дети, Россия!»

12:00 – 13:30 Площадь Ленина, торжественное открытие праздника.

12:30 – 13:30 Праздничная концертная программа «Крым в сердце моем»

13:30 – 14:30 Праздничная концертная программа «Навеки с Россией»

14:00 Открытый турнир по боксу в зале бокса Дворца Спорта «Судостроитель».

14:30 – 15:30 Спортивно-развлекательная программа «Самая спортивная страна»

15:30 – 17:00 Праздничный концерт ВИА кавер рок-группы «Аверс»

17:30 – 18:30 Праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города «Крымская весна»

18:30 Молодежный флэш–моб под эгидой Керченского местного отделения «Молодая гвардия. Единой России» «Мы Едины»

19:00 – 20:00 Народный музыкальный проект «Крым – Россия – Навсегда!»

19:00 Вечеринка восточного танца «Лампа Аладдина» в ДК «Корабел» .

20:00 Праздничный фейерверк

Воскресение: 19 марта:

15:00 В концертном зале Детской школы искусств имени Р. В. Сердюка состоится Вечер памяти композитора Алексея Николаевича Махова, посвященный 75-летию со дня его рождения.

22:00 В «Камелоте» состоится выступление Dj Peretse.

В кинотеатре «Украина» на выходных будет идти показ фильмов:

Красавица и чудовище 2D; 3D (мюзикл, фэнтези, мелодрама, семейный — 129 мин) 16+.

Конг: Остров черепа 2D; 3D (фантастика, фэнтези, боевик, приключения — 118 мин) 16+.

Логан: Росомаха 2D (фантастика, боевик, драма — 135 мин) 18+.

Зверопой 2D; 3D (мультфильм, драма, комедия, семейный, музыка — 108 мин) 6+.

Защитники 2D (фэнтези, фантастика, боевик, приключения — 100 мин) 12+.

Сплит 2D (ужасы, триллер — 118 мин) 16+.

Любовь с ограничениями 2D (комедия, мелодрама — 103 мин) 16+.

Везучий случай 2D (комедия — 93 мин) 16+.

После тебя 2D (драма — 119 мин) 16+.



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