Афиша мероприятий Керчи на выходные

Традиционно редакция KerchINFO.com перед выходными представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных мероприятий, которые горожане и гости города смогут посетить в предстоящие субботу и воскресение.
В субботу, 18 марта, на территории всего полуострова будет отмечаться знаменательный праздник «Крымская весна». В честь трёхлетней годовщины будет проведено много торжественных мероприятий, керчан ждут народные гуляния и караоке.
Суббота,18 марта:
10:00 – 12:00 Авто-мотопробег «Под крылом России».
12:00 – 20:00 Сквер Мира. В программе: выставка народных умельцев «Керчь город мастеров», выставка «Это делает Керчь» с участием предприятий города, розничная торговля, выставка Городского общества голубоводов «Птица Мира».
13:00 – 14:00 Конкурс детских рисунков на асфальте «Мы все твои дети, Россия!»
12:00 – 13:30 Площадь Ленина, торжественное открытие праздника.
12:30 – 13:30 Праздничная концертная программа «Крым в сердце моем»
13:30 – 14:30 Праздничная концертная программа «Навеки с Россией»
14:00 Открытый турнир по боксу в зале бокса Дворца Спорта «Судостроитель».
14:30 – 15:30 Спортивно-развлекательная программа «Самая спортивная страна»
15:30 – 17:00 Праздничный концерт ВИА кавер рок-группы «Аверс»
17:30 – 18:30 Праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города «Крымская весна»
18:30 Молодежный флэш–моб под эгидой Керченского местного отделения «Молодая гвардия. Единой России» «Мы Едины»
19:00 – 20:00 Народный музыкальный проект «Крым – Россия – Навсегда!»
19:00 Вечеринка восточного танца «Лампа Аладдина» в ДК «Корабел» .
20:00 Праздничный фейерверк
Воскресение: 19 марта:
15:00 В концертном зале Детской школы искусств имени Р. В. Сердюка состоится Вечер памяти композитора Алексея Николаевича Махова, посвященный 75-летию со дня его рождения.
22:00 В «Камелоте» состоится выступление Dj Peretse.
В кинотеатре «Украина» на выходных будет идти показ фильмов: