Афиша мероприятий на 10-12 ноября

К середине ноября Керчь уже полностью погрузилась в осеннее настроение. На улице холодно, часто идут дожди. Перспектива провести свои выходные дома перед телевизором, далеко не всем керчанам нравится. Хочется разнообразить свой досуг интересными событиями.

Именно для таких людей мы предлагаем афишу мероприятий на предстоящие выходные. Может быть, в этом списке, многие найдут повод разнообразить обыденность дней.

Пятница (10 ноября)

17:00 – посвящение в студенты первокурсников КГМТУ. Место: новый актовый зал КГМТУ.

Суббота (11 ноября)

19:00 – вечер отдыха «Осенний вернисаж». Место: ДК «Корабел» Малый зал.

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Воскресенье (12 ноября)

12:00 – гастроли Уральского цирка. Место: ДК «Корабел» Театральный зал.

15:00 – литературно-музыкальная гостиная «Пою тебе, моя Россия». Место: ДК «Корабел» Малый зал.

19:00 – отборочный тур на открытый Крымский чемпионат по национальной борьбе Куреш. Место: Дворец спорта «Судостроитель».

Напомним, недавно состоялось торжественное открытие новых кинозалов в ДК «Корабел». Теперь есть возможность приятно провести время в уютной обстановке и посмотреть последние новинки кинематографа.

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