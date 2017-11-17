Афиша мероприятий на 18-19 ноября

К середине ноября Керчь уже полностью погрузилась в осеннее настроение. На улице холодно, часто идут дожди. Перспектива провести свои выходные дома перед телевизором, далеко не всем керчанам нравится. Хочется разнообразить свой досуг интересными событиями. Именно для таких людей мы предлагаем афишу мероприятий на предстоящие выходные. Может быть, в этом списке, многие найдут повод разнообразить обыденность дней.

Суббота (18 ноября)

11:00 Игровая программа «Веселое путешествие в природу» Место: Библиотека № 4 им. М. Горького

14:00 Вечер исторической памяти «Возвращенные имена» Место: Библиотека им. Белинского

15:00 Час толерантности «Через книгу к миру и согласию» Место: Библиотека № 7 им. М. Лермонтова

18:00 – восточная вечеринка клуба «Шахеризада» «Горячая осень востока». Место: Дворец культуры «Корабел» Малый зал

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Воскресенье (19 ноября)

11:00 Экологическая игра по сказке Э. Успенского «Отпуск крокодила Гены» Место: Библиотека № 8 им. А. Гайдара

12:00 – развлекательная программа для детей «Гламурик шоу или Стихийный патруль». Место: Дворец культуры «Корабел» Театральный зал

14:00 – День национальных культур Крыма «Хоровод дружбы» Место: Библиотека им. Белинского

15:00 – вечер отдыха Клуба «Добрых встреч» «Ч.И.К.». Место: Дворец культуры «Корабел» Малый зал

18:00 – показ мод от Валентина Юдашкина Место: Диско-холл «Камелот»

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