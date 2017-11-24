Афиша мероприятий на 24-26 ноября

К концу ноября зима уже стучится в наш город. Пошел первый снег. Это и радостно и грустно. Керченские ветра не всегда дают возможность насладиться настоящей зимой. Поэтому многие задаются вопросом – где провести выходные так, чтобы не замерзнуть и насладиться приятным отдыхом?

Сайт КерчьИНФО предлагает вниманию керчан список мероприятий, которые помогут разнообразить выходные интересными событиями. Есть масса вариантов: можно сходить на балет, посетить спортивные мероприятия и даже найдется повод заглянуть в керченские библиотеки.

Пятница 24 ноября

15:00 – городские соревнования по баскетболу «Локобаскет». Место: школа №4 им. А.С. Пушкина.

15:00 – театрализованное представление ко дню неизвестного солдата «Шаг за грань». Место: ДК «Корабел» Малый зал

16:30 – концертное ателье «Музыка эпохи Барокко».Место: Школа искусств им. Сердюка

17:00 – вечер клуба семейного отдыха «Александрия» «Нам 10 лет». Место: ДК «Корабел» Малый зал

19:00 – семинар по айкидо. Место: зал айкидо в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ»

Суббота 25 ноября

10:00 – семинар по айкидо. Место: зал айкидо в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ»

14:00 – Литературная игра «Литературные острова Британии» (творчество английских писателей-юбиляров).Место: ЦГБ им. В. Г. Белинского.

15:00 – час толерантности «Великий Акбар» . Место: ЦГБ им. В. Г. Белинского.

18:00 – Спектакль, гастроли «Лебединое озеро». Место: ДК «Корабел» Театральный зал

Воскресенье 26 ноября

10:00 – семинар по айкидо. Место: зал айкидо в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ»

13:00 – исторический экскурс «Георгиевский Крест – знаменитая награда». Место: Библиотека № 2 им. Н. Некрасова.

14:00 – Книжно-журнальное ревю «Радуга печатных страниц». Место: ЦДБ им. В. Дубинина.

14:00 – вечер-портрет «Одна из многих, но такая – Одна!» (к юбилею современной писательницы В. Токаревой). Место: ЦГБ им. В. Г. Белинского.

14:00 – Литературное лото «Певец Урала – Д. Мамин–Сибиряк». Место: Библиотека № 3 им. Н. Островского.

15:00 – премьера книг керченских авторов. Место: ЦГБ им. В. Г. Белинского.

15:00 – концертная программа День рождения шоу-балета «Алиса», 26 лет. Место: ДК «Корабел» Театральный зал



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