Афиша мероприятий в Керчи на 13-14 января

В Керчь уже настойчиво стучится зима. На улице первые морозы. Осталось только дождаться снега. Это повод провести свои выходные на интересном мероприятии.

В афише от КерчьИНФО каждый найдет интересное событие в эти выходные.

Афиша мероприятий на 13 и 14 января

13 января (суббота)

10:00 – соревнования по дзюдо. Место: ДС «Судостроитель»

15:00 -«Золушка» Спектакль танц-клуба «Экстрим» Место: ДК «Корабел» Театральный зал

14 января (воскресенье)

15:00 – Вечер отдыха клуба «Добрых встреч» Место: ДК «Корабел» Фойе 2 этажа

16:00 – Отчётный концерт школы моделей Место: ДК «Корабел» Театральный зал

Читайте: Керченская школа моделей готовится к первому выпускному

Для любителей кино предлагаем расписание сеансов на новых экранах в ДК «Корабел»

Расписание киносеансов в ДК «Корабел» на 13-14 января

13 января (суббота) Большой зал

10:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

11:30 – «Движение вверх» 2D

Малый зал

9:30 – «Движение вверх» 2D

12:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

13:30 – «Фердинанд» 3D

14 января (воскресенье) Большой зал

10:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

12:00 – «Фердинанд» 3D

20:00 – «Кто наш папа, чувак?» 2D

Малый зал

10: 00 -«Движение вверх» 2D

12:40 – «Кто наш папа, чувак?» 2D

14:45 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

16:10 – «Фердинанд» 3D

18:10 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D

20:30 – «Движение вверх» 2D

Пусть ваши выходные будут наполнены только хорошими эмоциями. Уделите больше времени родным, близким и пару минут для просмотре ленты новостей на КерчьИНФО.

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