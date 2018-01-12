Афиша мероприятий в Керчи на 13-14 января

В Керчь уже настойчиво стучится зима. На улице первые морозы. Осталось только дождаться снега. Это повод провести свои выходные на интересном мероприятии.
В афише от КерчьИНФО каждый найдет интересное событие в эти выходные.
13 января (суббота)
10:00 – соревнования по дзюдо. Место: ДС «Судостроитель»
15:00 -«Золушка» Спектакль танц-клуба «Экстрим» Место: ДК «Корабел» Театральный зал
14 января (воскресенье)
15:00 – Вечер отдыха клуба «Добрых встреч» Место: ДК «Корабел» Фойе 2 этажа
16:00 – Отчётный концерт школы моделей Место: ДК «Корабел» Театральный зал
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13 января (суббота) Большой зал
10:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
11:30 – «Движение вверх» 2D
Малый зал
9:30 – «Движение вверх» 2D
12:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
13:30 – «Фердинанд» 3D
14 января (воскресенье) Большой зал
10:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
12:00 – «Фердинанд» 3D
20:00 – «Кто наш папа, чувак?» 2D
Малый зал
10: 00 -«Движение вверх» 2D
12:40 – «Кто наш папа, чувак?» 2D
14:45 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
16:10 – «Фердинанд» 3D
18:10 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D
20:30 – «Движение вверх» 2D
Пусть ваши выходные будут наполнены только хорошими эмоциями. Уделите больше времени родным, близким и пару минут для просмотре ленты новостей на КерчьИНФО.
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