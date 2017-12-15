Афиша мероприятий в Керчи на 16-17 декабря

С приходом зимы количество мероприятий в нашем городе не уменьшается. Разные культурные учреждения готовятся к Новому году, да и вообще, погода меняет своё настроение. Но бывает так, что дома сидеть не хочется, сильный ветер не позволяет бродить по улицам долго, а выйти «отдохнуть» куда-то тянет. Сайт КЕРЧЬ ИНФО публикует афишу мероприятий предстоящие выходные дни.

Суббота (16 декабря)

11:00 Час литературных развлечений «Эдуард Успенский и его друзья или «Добро пожаловать в Простоквашино» Место: Библиотека № 4 им. М. Горького

14:00 Исторический час «История. Люди. Факты» Место: Библиотека им. Белинского

14:00 Мастер–класс «Скоро, скоро Новый год» Место: Бибилиотека №6 им. Толстого

16:00 Литературные посиделки «В гостях у чая» Место: Библиотека им. Белинского

18:00 «Восточная мозаика» Вечер творчества ансамбля восточного танца «Сахара» Место: ДК «Корабел» Малый зал

Кинотеатр в ДК Корабел

Большой зал Малый зал 12:30 – «Эспен в королевстве Троллей» 10:30 – «Санта и компания» 18:00 – «Санта и компания» 12:30 – «МУЛЬТ в кино №64» 20:00 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D 13:30 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D 16:30 – «Очень плохие мамочки 2» 18:30 – «Новогодний переполох» 20:30 – «Легенда о Коловрате»

Воскресенье (17 декабря)

13:00 – фотовыставка клуба «Пантикапей» Место: культурный центр им. Богатикова

14:00 Чемпионат Крыма по баскетболу. Дивизион Б. БК «Океан» – «Черномор»

00:00 – «Рок-Ёлка» Рок-концерт, Место: ДК «Корабел» , фойе 2 этажа

Кинотеатр в ДК Корабел

Большой зал Малый зал 10:00 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D 10:30 – «Санта и компания» 13:00 – «Эспен в королевстве Троллей» 12:30 – «МУЛЬТ в кино №64» 15:00 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D 13:30 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D 18:00 – «Санта и компания» 16:30 – «Очень плохие мамочки 2» 20:00 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D 18:30 – «Новогодний переполох» 20:30 – «Легенда о Коловрате»

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