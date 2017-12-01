Афиша мероприятий в Керчи на 2-6 декабря

С приходом зимы количество мероприятий в нашем городе не уменьшается. Разные культурные учреждения готовятся к Новому году, да и вообще, погода меняет своё настроение. Но бывает так, что дома сидеть не хочется, сильный ветер не позволяет бродить по улицам долго, а выйти «отдохнуть» куда-то тянет. Сайт КерчьИНФО публикует афишу мероприятий на первые зимние дни.
Кинотеатр ДК «Корабел»
10:00 – «Легенда о Коловрате»
12:30 – «Колобанга»
14:30 – «Лига справедливости» 3D
17:00 – «Легенда о Коловрате»
19:30 – «Атлантида»
11:00 – «Атлантида»
13:00 – «Легенда о Коловрате»
15:30 – «Детки напрокат»
17:30 – «Колобанга»
20:00 – «Легенда о Коловрате»
с 9:00 – Бесплатное посещение Картинной галереи для людей с ограниченными возможностями в честь Дня инвалида
10:00 – Новогодняя Hande made Ярмарка Место: Арт-подвал «Сансара» ул. Советская 25
15:00 – Творческая встреча с бардом В. Нестеренко Место: Керченская картинная галерея
12:00 – День памяти неизвестного солдата Место: Керченское воинское кладбище
12:00 – блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню памяти неизвестного солдата (Контроль: 5 минут до конца партии каждому игроку). Приглашаются все желающие. Место: ресторан «На Дворянской »
15:00 – «Время вперёд» Клуб Добрых встреч Место: ДК «Корабел», Малый Зал
16:00 – «Щенячий патруль» Детская развлекательная программа, Место: ДК «Корабел», Театральный зал
Кинотеатр ДК «Корабел»
10:00 -«Легенда о Коловрате»
12:30 – «Атлантида»
19:00 – «Легенда о Коловрате»
10:30 – «Атлантида»
12:30 – «Колобанга»
Читайте: Афиша Керченского Дворца культуры «Корабел» на декабрь 2017 года
8:00 – Библиофреш «Мир детства А.Одоевского и Э.Успенского» Место: Библиотека № 6 им. Л. Толстого
9:30 – Час милосердия «Капелькой тепла согреем душу» Место: Библиотека № 3 им. Н. Островского
10:00 – «Легенда о Коловрате»
12:30 – «Колобанга»
14:30 – «Лига справедливости» 3D
20:00 – «Атлантида»
11:00 – «Атлантида»
13:00 – «Легенда о Коловрате»
15:30 – «Детки напрокат»
17:30 – «Колобанга»
19:30 – «Легенда о Коловрате»
14:00 – Литературно – музыкальная композиция « Герои нашего времени» Место: Библиотека № 2 им. Н. Некрасова
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: