Афиша мероприятий в Керчи на 2-6 декабря

С приходом зимы количество мероприятий в нашем городе не уменьшается. Разные культурные учреждения готовятся к Новому году, да и вообще, погода меняет своё настроение. Но бывает так, что дома сидеть не хочется, сильный ветер не позволяет бродить по улицам долго, а выйти «отдохнуть» куда-то тянет. Сайт КерчьИНФО публикует афишу мероприятий на первые зимние дни.

Суббота (2 декабря)

Кинотеатр ДК «Корабел»

Большой зал: 10:00 – «Легенда о Коловрате»

12:30 – «Колобанга»

14:30 – «Лига справедливости» 3D

17:00 – «Легенда о Коловрате»

19:30 – «Атлантида» Малый зал: 11:00 – «Атлантида»

13:00 – «Легенда о Коловрате»

15:30 – «Детки напрокат»

17:30 – «Колобанга»

20:00 – «Легенда о Коловрате»

с 9:00 – Бесплатное посещение Картинной галереи для людей с ограниченными возможностями в честь Дня инвалида

10:00 – Новогодняя Hande made Ярмарка Место: Арт-подвал «Сансара» ул. Советская 25

15:00 – Творческая встреча с бардом В. Нестеренко Место: Керченская картинная галерея

Воскресенье (3 декабря)

12:00 – День памяти неизвестного солдата Место: Керченское воинское кладбище

12:00 – блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню памяти неизвестного солдата (Контроль: 5 минут до конца партии каждому игроку). Приглашаются все желающие. Место: ресторан «На Дворянской »

15:00 – «Время вперёд» Клуб Добрых встреч Место: ДК «Корабел», Малый Зал

16:00 – «Щенячий патруль» Детская развлекательная программа, Место: ДК «Корабел», Театральный зал

Кинотеатр ДК «Корабел»

Большой зал: 10:00 -«Легенда о Коловрате»

12:30 – «Атлантида»

19:00 – «Легенда о Коловрате» Малый зал: 10:30 – «Атлантида»

12:30 – «Колобанга»

Читайте: Афиша Керченского Дворца культуры «Корабел» на декабрь 2017 года

Понедельник (4 декабря)

8:00 – Библиофреш «Мир детства А.Одоевского и Э.Успенского» Место: Библиотека № 6 им. Л. Толстого

9:30 – Час милосердия «Капелькой тепла согреем душу» Место: Библиотека № 3 им. Н. Островского

Вторник (5 декабря)

Кинотеатр ДК «Корабел»

Большой зал: 10:00 – «Легенда о Коловрате»

12:30 – «Колобанга»

14:30 – «Лига справедливости» 3D

20:00 – «Атлантида» Малый зал: 11:00 – «Атлантида»

13:00 – «Легенда о Коловрате»

15:30 – «Детки напрокат»

17:30 – «Колобанга»

19:30 – «Легенда о Коловрате»

Среда (6 декабря)

Кинотеатр ДК «Корабел»

Большой зал: 10:00 – «Легенда о Коловрате»

12:30 – «Колобанга»

14:30 – «Лига справедливости» 3D

20:00 – «Атлантида» Малый зал: 11:00 – «Атлантида»

13:00 – «Легенда о Коловрате»

15:30 – «Детки напрокат»

17:30 – «Колобанга»

19:30 – «Легенда о Коловрате»

14:00 – Литературно – музыкальная композиция « Герои нашего времени» Место: Библиотека № 2 им. Н. Некрасова

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