Афиша мероприятий в Керчи на 23-24 декабря

С завтрашнего дня в Керчи «заработает» афиша предновогодних мероприятий. Разные культурные учреждения начнут создавать горожанам новогоднее настроение.

Смотрите афишу от КЕРЧЬ ИНФО, мы собрали самое интересное на предстоящие выходные!

Суббота (23 декабря)

11:00 День вывода советских войск из Афганистана Место: Сквер воинов-интернационалистов

11:00, 13:00 «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Место: ДК «Корабел» Малый зал, Фойе 2 этажа

12:30 Громкие чтения «Любимые книги» Место: Библиотека №1 им. О. Кошевого

13:00 Турнир по боксу памяти Волкова.

14:00 Новогодние посиделки Место: Библиотека №4 им. Горького

15:00 Концерт учащихся отделения струнно-смычковых инструментов Место: Детская музыкальная школа №1

15:00 Игра – викторина «Дом дружбы» Место: Библиотека № 7 им. М. Лермонтова

17:00 Дискотека Дискотека гимназии №2 Место: ДК «Корабел» Фойе 2 этажа

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА с 17:00 до 20:00

Новогодний парад Дедов Морозов

Церемония зажжения огней на Новогодней ёлке, праздничный фейерверк

Концертная программа кавер-группы «Волга-Волга»

Работа праздничного комплекса «Новогодний городок»

15:00 Час общения «Радость – особая мудрость» Место: Библиотека им. Белинского

16:00 Виртуальная экскурсия «Полное собрание шедевров. По залам Русского музея» Место: Библиотека им. Белинского

АФИША КИНОТЕАТРА В ДК «КОРАБЕЛ»

Воскресенье (24 декабря)

10:00, 12:00 «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Место: ДК «Корабел» Малый зал, Фойе 2 этажа

14:00 «На пороге Новый год» Вечер отдыха клуба «Добрых встреч» Место: ДК «Корабел» Фойе 2 этажа

14:00 Вечер отдыха «Новогоднее ассорти» Место: Библиотека им. Белинского

15:00 Новогодний огонек «Ещё один промчался год» Место: Библиотека им. Белинского

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА с 17:00 до 20:00

Торжественное открытие сценического комплекса «Поющая ёлка»

Театрализованная шоу-программа «Новогодние приключения снеговиков»

Работа праздничного комплекса «Новогодний городок»

ПЛОЩАДКА ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «КОРАБЕЛ» с 17:00 до 20:00

Церемония зажжения огней на новогодней елке

Новогодняя концертно-развлекательная программа творческих коллективов города

Праздничная концертная программа ансамбля «Джаз Рандеву» г. Симферополь

Работа праздничного комплекса «Новогодний городок»

ПЛОЩАДКА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ИМ. Р. СЕРДЮКА с 17:00 до 20:00

Церемония зажжения огней на новогодней елке

Новогодняя концертно-развлекательная программа творческих коллективов города

Праздничная концертная программа ансамбля «Подворье» г. Симферополь

Работа праздничного комплекса «Новогодний городок»

19:00 «Новогодний шторм» Вечер отдыха Место: ДК «Корабел» Фойе 2 этажа

АФИША КИНОТЕАТРА В ДК «КОРАБЕЛ»

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