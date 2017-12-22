Афиша мероприятий в Керчи на 23-24 декабря

С завтрашнего дня в Керчи «заработает» афиша предновогодних мероприятий. Разные культурные учреждения начнут создавать горожанам новогоднее настроение.
Смотрите афишу от КЕРЧЬ ИНФО, мы собрали самое интересное на предстоящие выходные!
11:00 День вывода советских войск из Афганистана Место: Сквер воинов-интернационалистов
11:00, 13:00 «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Место: ДК «Корабел» Малый зал, Фойе 2 этажа
12:30 Громкие чтения «Любимые книги» Место: Библиотека №1 им. О. Кошевого
13:00 Турнир по боксу памяти Волкова.
14:00 Новогодние посиделки Место: Библиотека №4 им. Горького
15:00 Концерт учащихся отделения струнно-смычковых инструментов Место: Детская музыкальная школа №1
15:00 Игра – викторина «Дом дружбы» Место: Библиотека № 7 им. М. Лермонтова
17:00 Дискотека Дискотека гимназии №2 Место: ДК «Корабел» Фойе 2 этажа
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА с 17:00 до 20:00
15:00 Час общения «Радость – особая мудрость» Место: Библиотека им. Белинского
16:00 Виртуальная экскурсия «Полное собрание шедевров. По залам Русского музея» Место: Библиотека им. Белинского
АФИША КИНОТЕАТРА В ДК «КОРАБЕЛ»
10:00, 12:00 «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Место: ДК «Корабел» Малый зал, Фойе 2 этажа
14:00 «На пороге Новый год» Вечер отдыха клуба «Добрых встреч» Место: ДК «Корабел» Фойе 2 этажа
14:00 Вечер отдыха «Новогоднее ассорти» Место: Библиотека им. Белинского
15:00 Новогодний огонек «Ещё один промчался год» Место: Библиотека им. Белинского
ПЛОЩАДКА ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «КОРАБЕЛ» с 17:00 до 20:00
ПЛОЩАДКА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ИМ. Р. СЕРДЮКА с 17:00 до 20:00
19:00 «Новогодний шторм» Вечер отдыха Место: ДК «Корабел» Фойе 2 этажа
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