Афиша мероприятий в Керчи на 6-8 января

Новогодние каникулы продолжаются. Программа праздничных мероприятий обязательно найдет своих зрителей. У вас есть отличная возможность зарядиться новогодним настроением и не унывать вместе с дождливой керченской зимой. КерчьИНФО предлагает афишу мероприятий на 6-8 января.

В эти праздничные выходные никому не придется скучать. Все найдут свое интересное событие.

Афиша мероприятий на 6-8 января

Суббота 6 января

12:00 – спектакль «Приключение Барбосиков» Место: ГКЦ им. Богатикова

17:00 – 20:00 – работа праздничного комплекса «Новогодний городок» и «Рождественский вертеп», конкурсно-развлекательная программа «Новогоднее караоке», концертные программы творческих коллективов города Место: Площадь Ленина

Читайте: План мероприятий Керчи на новогодние праздники 2018

Воскресенье 7 января

17:00-20:00 – Театрализованное представление на библейский сюжет

Рождественская концертная программа фольклорного ансамбля

Шоу ходулистов, мимы, живые статуи, фаер-шоу

Раздуватели огня, шоу мимов, битва ди-джеев, работа аниматоров

Работа праздничного комплекса «Новогодний городок» Место: Площадь Ленина, площадь перед ДК «Корабел», площадка Детской школы искусств им. Р. Сердюка.

Для любителей теплой и уютной обстановки есть интересные предложения от кинотеатра в ДК «Корабел».

Афиша кинотеатра в ДК «Корабел» на 6-8 января

Суббота (6 января) Большой зал

11:00 – «Чудо-Юдо» 3D

12:30 – «Движение вверх» 2D

15:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

16:30 – «Праздничный переполох» 2D

19:00 – «Елки новые» 2D

21:00 – «Движение вверх» 2D

Малый зал

9:30 – «Движение вверх» 2D

12:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

13:30 – «Фердинанд» 3D

15:30 – «Чудо-Юдо» 3D

17:00 – «Движение вверх» 2D

19:30 – «Праздничный переполох» 2D

21:40 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D

Воскресенье (7 января) Большой зал

11:00 – «Чудо-Юдо» 3D

12:30 – «Движение вверх» 2D

15:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

16:30 – «Праздничный переполох» 2D

19:00 – «Елки новые» 2D

21:00 – «Движение вверх» 2D

Малый зал

9:30 – «Движение вверх» 2D

12:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

13:30 – «Фердинанд» 3D

15:30 – «Чудо-Юдо» 3D

17:00 – «Движение вверх» 2D

19:30 – «Праздничный переполох» 2D

21:40 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D

Понедельник (8 января) Большой зал

10:00 – «Чудо-Юдо» 3D

11:30 – «Движение вверх» 2D

14:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

19:00 – «Елки новые» 2D

21:00 – «Движение вверх» 2D

Малый зал

9:30 – «Движение вверх» 2D

12:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

13:30 – «Фердинанд» 3D

15:30 – «Чудо-Юдо» 3D

17:00 – «Движение вверх» 2D

19:30 – «Праздничный переполох» 2D

21:40 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D.



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