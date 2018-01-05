Афиша мероприятий в Керчи на 6-8 января

Новогодние каникулы продолжаются. Программа праздничных мероприятий обязательно найдет своих зрителей. У вас есть отличная возможность зарядиться новогодним настроением и не унывать вместе с дождливой керченской зимой. КерчьИНФО предлагает афишу мероприятий на 6-8 января.
В эти праздничные выходные никому не придется скучать. Все найдут свое интересное событие.
Суббота 6 января
12:00 – спектакль «Приключение Барбосиков» Место: ГКЦ им. Богатикова
17:00 – 20:00 – работа праздничного комплекса «Новогодний городок» и «Рождественский вертеп», конкурсно-развлекательная программа «Новогоднее караоке», концертные программы творческих коллективов города Место: Площадь Ленина
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Воскресенье 7 января
17:00-20:00 – Театрализованное представление на библейский сюжет
Рождественская концертная программа фольклорного ансамбля
Шоу ходулистов, мимы, живые статуи, фаер-шоу
Раздуватели огня, шоу мимов, битва ди-джеев, работа аниматоров
Работа праздничного комплекса «Новогодний городок» Место: Площадь Ленина, площадь перед ДК «Корабел», площадка Детской школы искусств им. Р. Сердюка.
Для любителей теплой и уютной обстановки есть интересные предложения от кинотеатра в ДК «Корабел».
Суббота (6 января) Большой зал
11:00 – «Чудо-Юдо» 3D
12:30 – «Движение вверх» 2D
15:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
16:30 – «Праздничный переполох» 2D
19:00 – «Елки новые» 2D
21:00 – «Движение вверх» 2D
Малый зал
9:30 – «Движение вверх» 2D
12:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
13:30 – «Фердинанд» 3D
15:30 – «Чудо-Юдо» 3D
17:00 – «Движение вверх» 2D
19:30 – «Праздничный переполох» 2D
21:40 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D
Воскресенье (7 января) Большой зал
Понедельник (8 января) Большой зал
10:00 – «Чудо-Юдо» 3D
11:30 – «Движение вверх» 2D
14:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
19:00 – «Елки новые» 2D
21:40 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D.