Афиша мероприятий в Керчи на 8-10 декабря

С приходом зимы количество мероприятий в нашем городе не уменьшается. Разные культурные учреждения готовятся к Новому году, да и вообще, погода меняет своё настроение. Но бывает так, что дома сидеть не хочется, сильный ветер не позволяет бродить по улицам долго, а выйти «отдохнуть» куда-то тянет. Сайт КЕРЧЬ ИНФО публикует афишу мероприятий на первые зимние дни.
16:30 – Шоу-проект «Танцы со звездами» Место: актовый зал студенческого клуба КГМТУ
18:30 – «Бельвердер» – спектакль народный любительского драматического театра Место: театральный зал ДК «Корабел»
21:00 – ХАХА FEST SHOW Место: диско-бар «Камелот»
10:00 – «Легенда о Коловрате»
12:30 – «Очень плохие мамочки 2»
14:30 – «Эспен в королевстве Троллей»
20:00 – «Легенда о Коловрате»
11:00 – «Атлантида»
13:00 – «Колобанга»
15:00 – «Легенда о Коловрате»
17:30 – «Эспен в королевстве Троллей»
19:30 – «Очень плохие мамочки 2»
10:50 – Международная акция Тест по истории Отечества Место: КГМТУ, сбор в холле университета
11:00 – День открытых дверей ФГБОУ ВО «КГМТУ» Место: актовый зал главного корпуса КГМТУ (ул. Орджоникидзе, 82)
13:00 – встреча Деда Мороза из Великого Устюга с юными керчанами Место: фойе 2 этажа ДК «Корабел»
18:00 – Вечер современной поэзии «СТИХиЯ» Место: малый зал ДК «Корабел»
10:00 – «Легенда о Коловрате»
12:30 – «Очень плохие мамочки 2»
14:30 – «Колобанга»
17:00 – «Эспен в королевстве Троллей»
19:30 – «Легенда о Коловрате»
11:00 – «Атлантида»
13:00 – «Эспен в королевстве Троллей»
15:00 – «МУЛЬТ в кино №64»
20:30 – «Очень плохие мамочки 2»
11:00 – «Атлантида»
13:00 – «Эспен в королевстве Троллей»
15:00 – «МУЛЬТ в кино №64»
16:30 – «Легенда о Коловрате»
19:00 – «Очень плохие мамочки 2»
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