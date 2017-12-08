Афиша мероприятий в Керчи на 8-10 декабря

С приходом зимы количество мероприятий в нашем городе не уменьшается. Разные культурные учреждения готовятся к Новому году, да и вообще, погода меняет своё настроение. Но бывает так, что дома сидеть не хочется, сильный ветер не позволяет бродить по улицам долго, а выйти «отдохнуть» куда-то тянет. Сайт КЕРЧЬ ИНФО публикует афишу мероприятий на первые зимние дни.

Пятница (8 декабря)

16:30 – Шоу-проект «Танцы со звездами» Место: актовый зал студенческого клуба КГМТУ

18:30 – «Бельвердер» – спектакль народный любительского драматического театра Место: театральный зал ДК «Корабел»

21:00 – ХАХА FEST SHOW Место: диско-бар «Камелот»

Расписание кинотеатра в ДК «Корабел» на 8 декабря 2017 г.

Большой зал: 10:00 – «Легенда о Коловрате»

12:30 – «Очень плохие мамочки 2»

14:30 – «Эспен в королевстве Троллей»

20:00 – «Легенда о Коловрате» Малый зал: 11:00 – «Атлантида»

13:00 – «Колобанга»

15:00 – «Легенда о Коловрате»

17:30 – «Эспен в королевстве Троллей»

19:30 – «Очень плохие мамочки 2»

Суббота (9 декабря)

10:50 – Международная акция Тест по истории Отечества Место: КГМТУ, сбор в холле университета

11:00 – День открытых дверей ФГБОУ ВО «КГМТУ» Место: актовый зал главного корпуса КГМТУ (ул. Орджоникидзе, 82)

13:00 – встреча Деда Мороза из Великого Устюга с юными керчанами Место: фойе 2 этажа ДК «Корабел»

18:00 – Вечер современной поэзии «СТИХиЯ» Место: малый зал ДК «Корабел»

Расписание кинотеатра в ДК «Корабел» на 9 декабря 2017 г.

Большой зал: 10:00 – «Легенда о Коловрате»

12:30 – «Очень плохие мамочки 2»

14:30 – «Колобанга»

17:00 – «Эспен в королевстве Троллей»

19:30 – «Легенда о Коловрате» Малый зал: 11:00 – «Атлантида»

13:00 – «Эспен в королевстве Троллей»

15:00 – «МУЛЬТ в кино №64»

20:30 – «Очень плохие мамочки 2»

Воскресенье (10 декабря)

Расписание кинотеатра в ДК «Корабел» на 10 декабря 2017 г.

Большой зал: 10:00 – «Легенда о Коловрате»

12:30 – «Очень плохие мамочки 2»

14:30 – «Колобанга»

17:00 – «Эспен в королевстве Троллей»

19:30 – «Легенда о Коловрате» Малый зал: 11:00 – «Атлантида»

13:00 – «Эспен в королевстве Троллей»

15:00 – «МУЛЬТ в кино №64»

16:30 – «Легенда о Коловрате»

19:00 – «Очень плохие мамочки 2»

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