Афиша мероприятия Керчи с 30 марта до 2 апреля

Традиционно, каждую неделю, редакция KerchINFO.com перед выходными подготавливает афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут керчанам и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.

Грядущие выходные в Керчи будут разнообразны: зажигательные вечеринки,спортивные соревнования и новинки кино на большом экране.

30 марта (четверг)

18:00 — 22:00 ежедневно проходит Игротека UNO ПЛЕЙЛОФТ в ТЦ Мега Центр, 3й этаж, бутик 323, справки по телефону +7(978)8586368. Отдыхайте весело в Клубе европейских настольных игр

20:00 «Stand Up KERCH» в disco hall «КАМЕЛОТ»

31 марта (пятница)

13:00 открытие турнира по боксу памяти МС СССР Г.Корецкого в д/с «Судостроитель»

19:00 а в малом зале КДК «Корабел» пройдут литературные чтения «СТИХиЯ»

21:00 вечеринка с участием эротик-дуэта «Страйк» в Lounge-cafe-dance «PARK»

1 апреля (суббота)

10:00 Чемпионат города Керчи по акробатическому рок-н-роллу в с/к «Москва-Крым»

10:00 финал турнира по боксу памяти МС СССР Г.Корецкого в д/с «Судостроитель»

18:00 «Кубок города» по КВН в концертном зале ДК «Корабел»

21:00 концерт группы «Многоточие» в disco hall «КАМЕЛОТ»

2 апреля (воскресенье)

18.00 в пансионате «Москва — Крым» пройдёт первый показ мод в Крыму этой коллекции от Валентина Юдашкина

В кинотеатре «Украина» на выходных идёт показ фильмов:

Смурфики: Затерянная деревня 2D; 3D — (мультфильм, фэнтези, приключения. комедия. семейный — 89 мин)

Босс-молокосос 2D; 3D — (мультфильм, комедия, семейный — 87 мин)

Красавица и чудовище 3D — (мюзикл, фэнтези, мелодрама, семейный — 129 мин)

Призрак в доспехах 2D; 3D — (фантастика, боевик, триллер — 106 мин)

Живое 2D — (ужасы, фантастика, триллер — 104 мин)

Могучие рейнджеры 2D; 3D — (фантастика, боевик, приключения — 124 мин)

Лекарство от здоровья 2D — (ужасы, фантастика, фэнтези, триллер — 146 мин)



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

