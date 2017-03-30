Афиша мероприятия Керчи с 30 марта до 2 апреля

Традиционно, каждую неделю, редакция KerchINFO.com перед выходными подготавливает афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут керчанам и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.
Грядущие выходные в Керчи будут разнообразны: зажигательные вечеринки,спортивные соревнования и новинки кино на большом экране.
30 марта (четверг)
18:00 — 22:00 ежедневно проходит Игротека UNO ПЛЕЙЛОФТ в ТЦ Мега Центр, 3й этаж, бутик 323, справки по телефону +7(978)8586368. Отдыхайте весело в Клубе европейских настольных игр
20:00 «Stand Up KERCH» в disco hall «КАМЕЛОТ»
31 марта (пятница)
13:00 открытие турнира по боксу памяти МС СССР Г.Корецкого в д/с «Судостроитель»
19:00 а в малом зале КДК «Корабел» пройдут литературные чтения «СТИХиЯ»
21:00 вечеринка с участием эротик-дуэта «Страйк» в Lounge-cafe-dance «PARK»
1 апреля (суббота)
10:00 Чемпионат города Керчи по акробатическому рок-н-роллу в с/к «Москва-Крым»
10:00 финал турнира по боксу памяти МС СССР Г.Корецкого в д/с «Судостроитель»
18:00 «Кубок города» по КВН в концертном зале ДК «Корабел»
21:00 концерт группы «Многоточие» в disco hall «КАМЕЛОТ»
2 апреля (воскресенье)
18.00 в пансионате «Москва — Крым» пройдёт первый показ мод в Крыму этой коллекции от Валентина Юдашкина
В кинотеатре «Украина» на выходных идёт показ фильмов: