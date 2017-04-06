Афиша мероприятий Керчи на 7-9 апреля

Продолжая сложившуюся традицию, редакция KerchINFO.com перед выходными представляет афишу развлекательных и культурных событий, которые скрасят конец недели керчан и гостей города.
7 апреля, пятница
14:00 Стадион им.50-летия Октября. Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» соревнования по легкой атлетике
17:00 ДК «Корабел» открытый урок танцевального клуба «Экстрим»
8 апреля, суббота
08:00 В районе «Детской школы искусств им. Р.В. Сердюка». Ярмарка «Выходного дня» о продаже сельскохозяйственной продукции
09:30 Д/К «Корабел». Российские соревнования по танцевальному спорту «ВЕСНА ПОБЕДЫ 2017»
13:00 Стадион им.50 лет Октября. Открытый турнир по стрельбе из лука посвященный Дню освобождения города-героя Керчь от немецко-фашистских захватчиков
14:00 Санаторий «Москва-Крым». Открытый Чемпионат г. Керчи по плаванию в категории «мастер», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
9 апреля, воскресенье
10:00 Морвокзал — пос. Огоньки. Автопробег «Спасибо деду за победу!»
12:00 Дворец спорта «Судостроитель». Блиц-турнир, посвященный Дню освобождения г. Керчи
В кинотеатре «Украина» идет показ фильмов: