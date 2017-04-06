Афиша мероприятий Керчи на 7-9 апреля

Продолжая сложившуюся традицию, редакция KerchINFO.com перед выходными представляет афишу развлекательных и культурных событий, которые скрасят конец недели керчан и гостей города.

7 апреля, пятница

14:00 Стадион им.50-летия Октября. Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» соревнования по легкой атлетике

17:00 ДК «Корабел» открытый урок танцевального клуба «Экстрим»

8 апреля, суббота

08:00 В районе «Детской школы искусств им. Р.В. Сердюка». Ярмарка «Выходного дня» о продаже сельскохозяйственной продукции

09:30 Д/К «Корабел». Российские соревнования по танцевальному спорту «ВЕСНА ПОБЕДЫ 2017»

13:00 Стадион им.50 лет Октября. Открытый турнир по стрельбе из лука посвященный Дню освобождения города-героя Керчь от немецко-фашистских захватчиков

14:00 Санаторий «Москва-Крым». Открытый Чемпионат г. Керчи по плаванию в категории «мастер», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

9 апреля, воскресенье

10:00 Морвокзал — пос. Огоньки. Автопробег «Спасибо деду за победу!»

12:00 Дворец спорта «Судостроитель». Блиц-турнир, посвященный Дню освобождения г. Керчи

В кинотеатре «Украина» идет показ фильмов:

Смурфики: Затерянная деревня 2D; 3D (мультфильм, фэнтези, приключения. комедия. семейный – 89 мин)

Босс-молокосос 2D; 3D (мультфильм, комедия, семейный – 87 мин)

Время первых 2D; 3D (приключения, триллер – 140 мин)

Призрак в доспехах 2D; 3D (фантастика, боевик, триллер – 106 мин)

Уйти красиво 2D (комедия, криминал – 96 мин)

Танцы насмерть 2D (фантастика – 90 мин)

Лекарство от здоровья 2D (ужасы, фантастика, фэнтези, триллер – 146 мин)



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