Афиша Керчи с 14 по 17 апреля

Приближается светлый праздник Пасхи, а соответственно и несколько дней выходных. Редакция KerchINFO.com традиционно представляет вам план мероприятий, которые пройдут в городе с пятницы по понедельник.

Афиша мероприятий Керчи 14-17 апреля

Пятница, 14 апреля

11:00 ДК «Корабел». Гастроли крымского академического театра «Театр кукол»

18:00 ДК «Корабел». Финал спортивного проекта «Beauty Body project»

Суббота, 15 апреля

10:30 Судомеханический техникум. Открытое Первенство по волейболу, посвященное Дню освобождения города-героя Керчь от фашистских захватчиков

11:00 ДС «Судостроитель». Открытое Первенство по спортивной акробатике, посвященное Дню освобождения города Керчи (юниоры, юниорки, юноши и девушки 6-19 лет)

13:00 ДК «Корабел». Детская программа «Волшебное зеркало»

14:00 Центральная библиотека им. В.Г. Белинского. Встреча творческих людей Керчи и гостей города.

18:00 «ДК Корабел». Вечеринка «Шоу Бум»

20:00 Бар-ресторан «Камелот». Выпускной модельной школы Sigma Scouting Керчь

20:00 Гриль-бар INKI. Стендап «Открытый микрофон»

Воскресенье, 16 апреля

10:00 Спорткомплекс «Кентавр». Открытый Кубок города Керчи по классическому пауэрлифтингу и классическому жиму лежа среди мужчин и женщин

13:00 Бульвар Пионеров. Пасхальный концерт церковь христиан «Победа»

15:00 ДК «Корабел» Клуб добрых встреч

Понедельник, 17 апреля

12:00 Площадь перед ДК «Корабел». Православная ярмарка «Пасха Красная»

15:00 Стадион имени 50-летия Октября. Футбольный матч чемпионата Премьер лиги КФС между командами «Океан» (Керчь) — «Евпатория»



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