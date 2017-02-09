Обледенение Керченского пролива не повлияло на строительство моста. Рабочий процесс идёт по плану.

Керченский мост и его строительство — излюбленная тема для слухов и фейков в сети Интернет. Мало того, что они появляются с завидной скоростью, но и распространяются как вирусные. Очередной «уткой» стала новость о том, что лёд, который образовался на водах керченского пролива, обрушит строения моста.

Новости с заголовками «Керченский мост разрушат айсберги!» и «Айсберги идут в сторону моста!» распространяются в сети со скоростью света.

Читайте: Жители Цементной Слободки добьются пересмотра санитарной зоны Керченского моста

Однако, к досаде многих противников строительства моста и скептически настроенных пользователей интернета, с Керченским мостом все в полном порядке.

«Возможность обледенения пролива во время строительства учтена в проекте стройки, а ледовые нагрузки рассчитаны не только для опор моста, но и для всех временных сооружений — рабочих мостов и технологических площадок», — отмечают в пресс-службе моста.

Как видно на видео, ни сильные морозы, ни лёд не сказались на строительстве.

Отметим, что недавно в интернете появились слухи о том, что сильный шторм разрушил Керченский мост.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

