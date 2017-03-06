АКЦИИ и МЕРОПРИЯТИЯ от кафе «ВКУС ЖИЗНИ»!

С уважением к Вашему вкусу!

АКЦИЯ «СЛАДКОЕ НАЧАЛО ВАШЕЙ НЕДЕЛИ»: подсластите старт трудовых будней!

Кафе «Вкус Жизни» приглашает сладко отметить старт Ваших трудовых будней. Вознаградите себя вкусным десертом и получите в подарок 1л ароматного чая.

Каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ВТОРНИК при заказе любых 3-х десертов из нашего меню мы подарим Вам чайник чая любого сорта на Ваш выбор.

В акции участвуют чаи на чайник (1L).

Данная акция не действует с другими предъявленными подарочными / скидочными купонами.

Международный Женский День со «Вкусом Жизни»

Приближается самый нежный и трепетный день в году! 8 марта прекрасен тем, что появляется ещё один повод осыпать комплиментами прекрасную половину человечества и одарить вниманием в виде букетов, подарков и сюрпризов! Позаботьтесь о незабываемом праздновании заблаговременно.

Кафе»Вкус Жизни» приглашает на яркую развлекательную программу «Это все Она!» от популярного и зажигательного ведущего нашего города — Андрея Антоненко! DJ вечера — Евгений Пручковский. Фотоотчет от Сергея Швиндина. Символичное количество спонсоров нашего вечера — 8, и все они подготовили для наших гостей сюрпризы и подарки, чтобы Вы ещё долго смогли баловать себя после праздника!

Поторопитесь, количество мест ограничено, праздничный вечер будет проходить в банкетном зале кафе.

Сбор гостей назначен на 19:00.

Бронь столика мы просим закрепить обязательной предоплатой в размере 1300₽ с 1 персоны. Данная сумма послужит депозитом для Вашего заказа блюд и напитков.

К Вашим услугам внимательное обслуживание, праздничная сервировка и весенняя атмосфера!

Если у Вас возникли вопросы или Вы незамедлительно решили устроить незабываемый праздник, звоните по номеру +7 978 816 888 7.

Доставка на каждый день: сбалансированное питание «ЛЕГКО»

Спорт — это лишь 20% от желаемого результата. 80% успеха зависит от Вашего питания.

Больше не нужно заниматься подсчетом калорий и составлять для себя ежедневный рацион. Оставьте эту заботу команде кафе «Вкус Жизни».

Меню сбалансированного питания «Легко» было разработано совместно с диетологом для тех, кто хочет правильно и разнообразно питаться, стремится скорректировать свой вес или увеличить мышечную массу. Проект одобрен Федерацией Бодибилдинга Республики Крым.

На выбор Вам предлагается три варианта меню в зависимости от необходимой Вам суточной нормы потребления килокалорий: 1500 ккал, 2000 ккал и 2500 ккал.

Ежедневный рацион разделён на 5 приёмов пищи: завтрак, перекус 1, обед, перекус 2, ужин.

Меню можно посмотреть в наших группах в социальных сетях:

VK: vk.com/album-94699451_242011081

Facebook: facebook.com/pg/go.sport.kerch/photos/?tab=album&album_id=1257616414275531

Условия доставки:

— заказы на будущий день принимаются ежедневно до 15:00;

— доставка по адресам осуществляется после 21:00;

— Вы можете заказать доставку сбалансированного питания как на один день, так и на всю неделю;

— номер доставки +7(978) 83 59 444.

Питаться вкусно и полезно — ЛЕГКО!

ВКУСНЫЙ ЛАНЧ В ПОДАРОК

На обед во «Вкус Жизни» приезжайте, ланч в подарок получайте!

Спешим сообщить, что с запуском ОБНОВЛЁННОГО ланч меню мы также начали акцию «11 ланч в подарок». Накопительная карта выдаётся по Вашему желанию при заказе позиций из ланч меню.

В бонусный обед войдёт: 1 салат, 1 суп, 1 горячее блюдо, 1 гарнир, хлеб.

После ВКУСного обеда любая работа покажется лёгкой задачей!

Напоминаем, что ланч меню действует с ПОНЕДЕЛЬНИК по ПЯТНИЦУ с 12:00 до 16:00.

Исключением могут быть праздничные дни.

С уважением к Вашему ВКУСу!

+7 (978) 816 888 7

vk.com/vkus_kerch

Айвазовского, 7 (набережная)



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

