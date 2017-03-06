АКЦИИ и МЕРОПРИЯТИЯ от кафе «ВКУС ЖИЗНИ»!

С уважением к Вашему вкусу!
АКЦИЯ «СЛАДКОЕ НАЧАЛО ВАШЕЙ НЕДЕЛИ»: подсластите старт трудовых будней!
Кафе «Вкус Жизни» приглашает сладко отметить старт Ваших трудовых будней. Вознаградите себя вкусным десертом и получите в подарок 1л ароматного чая.
Каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ВТОРНИК при заказе любых 3-х десертов из нашего меню мы подарим Вам чайник чая любого сорта на Ваш выбор.
Международный Женский День со «Вкусом Жизни»
Приближается самый нежный и трепетный день в году! 8 марта прекрасен тем, что появляется ещё один повод осыпать комплиментами прекрасную половину человечества и одарить вниманием в виде букетов, подарков и сюрпризов! Позаботьтесь о незабываемом праздновании заблаговременно.
Кафе»Вкус Жизни» приглашает на яркую развлекательную программу «Это все Она!» от популярного и зажигательного ведущего нашего города — Андрея Антоненко! DJ вечера — Евгений Пручковский. Фотоотчет от Сергея Швиндина. Символичное количество спонсоров нашего вечера — 8, и все они подготовили для наших гостей сюрпризы и подарки, чтобы Вы ещё долго смогли баловать себя после праздника!
Поторопитесь, количество мест ограничено, праздничный вечер будет проходить в банкетном зале кафе.
Сбор гостей назначен на 19:00.
Бронь столика мы просим закрепить обязательной предоплатой в размере 1300₽ с 1 персоны. Данная сумма послужит депозитом для Вашего заказа блюд и напитков.
К Вашим услугам внимательное обслуживание, праздничная сервировка и весенняя атмосфера!
Если у Вас возникли вопросы или Вы незамедлительно решили устроить незабываемый праздник, звоните по номеру +7 978 816 888 7.
Доставка на каждый день: сбалансированное питание «ЛЕГКО»
Спорт — это лишь 20% от желаемого результата. 80% успеха зависит от Вашего питания.
Больше не нужно заниматься подсчетом калорий и составлять для себя ежедневный рацион. Оставьте эту заботу команде кафе «Вкус Жизни».
Меню сбалансированного питания «Легко» было разработано совместно с диетологом для тех, кто хочет правильно и разнообразно питаться, стремится скорректировать свой вес или увеличить мышечную массу. Проект одобрен Федерацией Бодибилдинга Республики Крым.
На выбор Вам предлагается три варианта меню в зависимости от необходимой Вам суточной нормы потребления килокалорий: 1500 ккал, 2000 ккал и 2500 ккал.
Ежедневный рацион разделён на 5 приёмов пищи: завтрак, перекус 1, обед, перекус 2, ужин.
Меню можно посмотреть в наших группах в социальных сетях:
VK: vk.com/album-94699451_242011081
Facebook: facebook.com/pg/go.sport.kerch/photos/?tab=album&album_id=1257616414275531
Условия доставки:
— заказы на будущий день принимаются ежедневно до 15:00;
— доставка по адресам осуществляется после 21:00;
— Вы можете заказать доставку сбалансированного питания как на один день, так и на всю неделю;
— номер доставки +7(978) 83 59 444.
Питаться вкусно и полезно — ЛЕГКО!
ВКУСНЫЙ ЛАНЧ В ПОДАРОК
На обед во «Вкус Жизни» приезжайте, ланч в подарок получайте!
Спешим сообщить, что с запуском ОБНОВЛЁННОГО ланч меню мы также начали акцию «11 ланч в подарок». Накопительная карта выдаётся по Вашему желанию при заказе позиций из ланч меню.
В бонусный обед войдёт: 1 салат, 1 суп, 1 горячее блюдо, 1 гарнир, хлеб.
После ВКУСного обеда любая работа покажется лёгкой задачей!
Напоминаем, что ланч меню действует с ПОНЕДЕЛЬНИК по ПЯТНИЦУ с 12:00 до 16:00.
Исключением могут быть праздничные дни.
С уважением к Вашему ВКУСу!
+7 (978) 816 888 7
vk.com/vkus_kerch
Айвазовского, 7 (набережная)