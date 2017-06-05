Акция «Белый цветок» (видео)

В День защиты детей по итогам благотворительной акции «Белый цветок» собрали 236 тысяч рублей. Эти средства поступят на лечение четверых керченских детей.

Акция в Керчи проходит уже третий год подряд под руководством КРОО «Совет женщин Крыма».

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Средства, вырученные в ходе благотворительной акции пошли на покупку медикаментов, а также помощь в прохождении детьми реабилитации.

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