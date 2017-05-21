Акция «Ночь в музее» в крепости «Керчь» (фото)

По всей стране прошла акция «Ночь в музее». В рамках мероприятия, все желающие смогли познакомиться с достоянием культурных объектов городов России. В Керчи в акции приняли участие Лапидарий — «Музей каменных древностей» и крепость «Керчь».

Вечерняя экскурсия по легендарному для Керчи месту — ее форпосту, оборонительной крепости, которая защищала город и ее жителей на протяжении многих многих лет — большая удача.

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Так, вчера, 20 мая, в ходе экскурсии по крепости «Керчь» гости узнали про историю форта Тотлебен, прогулялись по его лабиринтам, подземным туннелям познакомились с уникальными сооружениями и даже посетили помещение, в котором в года советского союза размещался известный на всю страну дисциплинарный батальон Черноморского флота.

Также участники экскурсии рассмотрли экспонаты, которые были подняты со дна Керченского пролива. Например, корабельные якоря, артиллерийское орудие времен Великой Отечественной войны, фрагменты автомобиля и другое.

Гости получили массу новых эмоций, непередаваемых ощущений и лучше узнали любимый город.

Фото: Денис Бакаев

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