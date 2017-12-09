Новогодняя акция от ГУП РК «Вода Крыма»

ГУП РК «Вода Крыма» проводит акцию для абонентов со всех городов Крыма. У керчан также есть уникальная возможность установить прибор учета воды за 1 рубль.



Акция, которую проводит предприятие ГУП РК «Вода Крыма» для жителей многоквартирных домов, продлится с 15 декабря 2017 года по 31 марта 2018 года.

В случае погашения части задолженности и составления договора реструктуризации оставшегося долга жители полуострова Крым имеют возможность установить прибор учета воды за 1 рубль.

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Так, если ваш долг входит в интервал от 10 000 рублей до 20 000 рублей, то вам необходимо единоразово погасить задолженность в размере 50% и заключить договор реструктуризации оставшегося долга на срок до 4-х месяцев. Если задолженность составляет более 20 000 рублей, то акционная установка прибора учета воды может состояться при условии разового погашения в размере 30% от суммы долга и заключения договора реструктуризации оставшегося долга на срок до 6 месяцев.

Форму для участия в акции можно заполнить на официальном сайте ГУП РК «Вода Крыма», а приглашение на участие в акции абонентам будет направлено SMS-сообщением или письменным уведомлением.

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