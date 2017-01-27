Хотите быть стильным и ухоженным? Тогда наш салон, это именно то, что Вам нужно! Ваш идеальный образ создаст наш профессиональный мастер своего дела Руслан Меметов.

Вас ждёт очень позитивный коллектив, приятная обстановка, в нашем салоне сделано всё для улучшенного комфорта наших клиентов.

А также:

— стрижки (женские/мужские)

— окрашивание (в один тон, мелирование, тонирование, омбре, калифорнийское мелирование)

Запись по телефону: +79780108896

Группа в контакте: https://vk.com/stylistruslanmemetov

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