Акция от ЖК «Жемчужина Боспора»: купи квартиру и получи iPhone X

Успей воспользоваться выгодным новогодним предложением от строительной компании ООО «ГурзуфЛайф» и крупнейшего агентства недвижимости Керчь Инвест.

Приобрети квартиру в новом комфортабельном жилом комплексе «Жемчужина Боспора» по сниженной цене и получи iPhone X в подарок. Комплекс расположен в самом центре города в 300 метрах от городской набережной. Для более детальной информации обращайтесь в офис продаж и филиалы агентства недвижимости Керчь Инвест.

Акция действует до 05.01.2018 года

+7 (978) 944-04-04

+7 (978) 837-10-02

http://bosporpearl.ru/

BOSPORPEARL@GMAIL.COM

kerchinvest@mail.ru

https://vk.com/bosporpearl

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

