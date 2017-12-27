Акция от ЖК «Жемчужина Боспора»: купи квартиру и получи iPhone X

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Приобрети квартиру в новом комфортабельном жилом комплексе «Жемчужина Боспора» по сниженной цене и получи iPhone X в подарок. Комплекс расположен в самом центре города в 300 метрах от городской набережной. Для более детальной информации обращайтесь в офис продаж и филиалы агентства недвижимости Керчь Инвест.
Акция действует до 05.01.2018 года
+7 (978) 944-04-04
+7 (978) 837-10-02
http://bosporpearl.ru/
BOSPORPEARL@GMAIL.COM
kerchinvest@mail.ru
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