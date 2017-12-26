Акция «Праздник в каждый дом» исполнила желания детей

Благотворительная акция «Праздник в каждый дом» пришла в гости к детям, ради которых и была создана. 70 ребятишек написали письма Деду Морозу. Они не ожидали что все их желания исполнятся.

Акция созданная неравнодушными керчанами нашла поддержку от Российского союза молодежи, группы во Вконтакте Мирной молодежи Керчи (ММК), группы Доброе сердце и сайта КерчьИНФО. Вместе мы объединили предпринимателей города, общественные организации и просто добрых керчан. Вместе мы делаем одно большое доброе дело.

26 декабря в керченской специальной школе-интернате прошел новогодний утренник. Его организовал Семейный клуб «Сказка». Директор клуба Елена МИХАЙЛЕНКО сама приехала на утренник и повеселилась с детьми . Ее дети видели в образе Снегурочки.

«Мы уже не впервые проводим утренник воспитанникам этой школы. Нам всегда приятно дарить детям сказку и веру в чудо», – рассказывает Елена.

Сегодня дети действительно увидели настоящее чудо. Тайный благодетель, прочитал все 70 писем от воспитанников интерната и решил исполнить их желания. Дед мороз подарил детям игрушки, футбольные мячи, телефоны, планшеты, музыкальные плееры и многое другое. Такого щедрого подарка никто не ожидал.

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Также, детям вручили сладкие подарки, канцелярию и книги.

Организаторы акции присутствовали на празднике. Они были тронуты реакцией детей.

«Делать добро всегда приятно. А видеть счастливые глаза детей еще приятнее. Большое спасибо Леночке, за то что подарила детям и нам новогоднее настроение и невероятный заряд позитива и добра», – отметили организаторы.

Журналисты КерчьИНФО фотографировали всех детей со сказочными героями. Объективом нашей камеры мы поймали не просто улыбки, а лучики счастья.

Спасибо всем всем неравнодушным людям, которые делают свой вклад в нашу акцию: магазин шариков «Забава», МОО МСП «Новая Формация», ИП Китиков, ЛДТ «Светла», магазин «Семейный», Оптика «Медтехника». Большое спасибо за организацию первого пункта приема подарков руководителям спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ».

Хотим отметить, что акция продолжается. На протяжении всех новогодних праздников мы будем собирать подарки. Следующий пункт Керченский дом инвалидов. Его мы посетим до Нового года.

Также, мы собираем подарки и гуманитарную помощь жителям Донбасса. Там отменили все праздники. Дети этого региона ждут настоящего чуда. К сожалению, лучшее что можем мы им дать это сладкие подарки, игрушки и пожелать МИРА!

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