Акция «Праздник в каждый дом»: начинаем раздавать подарки

Благотворительная акция «Праздник в каждый дом» уже дарит радость детям. Местному обществу инвалидов подарили новогоднюю красавицу. Организаторы формируют сладкие подарки. Наша акция исполняет детские мечты.

Новый год уже совсем близко, дети с нетерпением ждут подарков от Деда Мороза. Многие керчане решили сами стать волшебниками и подарили особенным детям настоящий праздник. Мы продолжаем сбор подарков.

Первый подарок уже получили в местной организации инвалидов. Грузинская православная община подарила им настоящую лесную красавицу. Теперь в помещении реабилитационного центра будет пахнуть сосной, новогодняя красавица порадует всех членов общества.

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Большое спасибо Грузинской православной общине за замечательный подарок. Также, благодарим организацию «Новая формация» за активное участие в акции и помощь в транспортировке трехметровой елки.

Вчера организаторы начали формировать подарки. Очень много канцелярии, вещей, книг, игрушек. Люди приносили конфеты и печенья. Пока что сладостей не хватает на всех деток, но наша акция продолжается и мы надеемся, что еще сможем собрать нужное количество.

Есть еще хорошая новость – мы нашли Деда Мороза, который ответил на письма детей. Всего 70 писем. Дети просили игрушки, МР3 плееры, наушники, планшеты, телефоны и много другое. Все подарки уже готовы. Человек, который осуществил детские мечты пожелал остаться инкогнито.

Очень много б/у вещей. Организаторами акции было принято решение – теплые вещи отправить на Донбасс.

Еще раз хотим поблагодарить всех, кто не прошел мимо и принял участие в акции: Семейный клуб «Сказка», магазин шариков «Забава», МОО МСП «Новая Формация», ИП Китиков, ЛДТ «Светло», магазин «Семейный», Оптика «Медтехника». Большое спасибо за организацию первого пункта приема подарков руководителям спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ».

В некоторых магазинах города, в салонах красоты и даже в пунктах шиномонтажа вы можете увидеть наши флаеры. Если вы возьмете рекламу и передадите друзьям, знакомым – вы уже сделаете больше доброе дело и значимый вклад в благотворительную акцию.

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