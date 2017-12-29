Акция «Праздник в каждый дом» придет к детям Донбасса

Благотворительная акция «Праздник в каждый дом» отправит подарки детям Донбасса. Организатором передают благодарности от Керченской специальной школы-интерната. Также, переданы подарки в городское общество инвалидов.

Добродушные керчане дарят праздник особенным детям. Уже прошел новогодний утренник в Керченской специальной школе-интернат, а организаторов продолжают благодарить.

Благодарственные письма от руководителя специальной школы получили Российский союз молодежи, МОО МСП «Новая формация», Семейный клуб «Сказка», сайт «КерчьИНФО», магазин-оптика «Медтехник», организатор акции Марина ТРЕМБАЧ, ЛДТ «Светла», магазин «Семейный», магазин «Юпитер», ИП ТИМЕНКО, ИП КИТИКОВ агентство «Забава», группы в соцсети «ММК» и «Доброе сердце». Их благодарят за доброту и милосердие проявленное в ходе акции «Праздник в каждый дом».

Читайте: Акция «Праздник в каждый дом» исполнила желания детей

Сегодня переданы подарки в городское общество инвалидов. Председатель организации Марина МАМУЛЬ отмечала, что центру необходимы развивающие игры для детей. И эти желания были исполнены.

Тем временем наша благотворительная продолжается. Мы собираем гуманитарную помощь и новогодние подарки для детей Донбасса. Сейчас там очень сложная военная ситуация. Но дети ждут праздника. Нужны как сладкие подарки, так и полезные – развивающие игры, одежда и средства личной гигиены.

Все желающие присоединиться к большому доброму делу могут приносить свои подарки в пункты приема. Сбор продолжится до 5 января 2018 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

