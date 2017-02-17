Акция «Зимняя неделя добра» — поможем керченским инвалидам

Керченское общество инвалидов открывает всероссийскую добровольческую акцию. Сегодня. 17 февраля в день праздника «Дня спонтанного проявления доброты» в Керчи стартует акция «Зимняя неделя добра».

Добровольческая акция организована сотрудниками керченского общества инвалидов. «Добро надо делать бескорыстно, просто так. Мы просим не для себя, а для наших подопечных, инвалидов. Нам много не надо, мы будем благодарны за любой подарочек, какой-то продукт, игрушку для ребёнка-инвалида, памперсы. Для нас — бескорыстная помощь, милосердие и отзывчивость — не просто слова, а смысл жизни, ставший призванием», — рассказывает председатель организации Мамуль Марина Александровна.

Напомним, что керченское общество инвалидов не финансируется ни одной организацей и не имеет спонсорской поддержки. Акция «Зимняя неделя добра» призывает всех неравнодушных керчан и гостей города-героя оказать какую либо помощь керченским инвалидам. «Для наших подопечных эта акция — своеобразная надежда на добро», — делиться с журналистами KerchINFO.com председатель керченского общества инвалидов.

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Двери дома инвалидов всегда открыты, организация работает по адресу: ул. Пролетарская, 50 ежедневно кроме выходных. Организаторы добровольческой акции приглашают всех желающих принять участие в«Зимней неделе добра» и проявить милосердие к жителям Керчи с ограниченными возможностями.

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