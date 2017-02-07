Бродячие собаки, которые периодически нападают на людей, это острая проблема не только Керчи, но и всего полуострова. Власти Крыма наконец-то обратили на нее своё внимание и глава республики Сергей Аксёнов распорядился сократить число безнадзорных собак в Крыму.

В Керчи бродячие псы — это просто настоящая эпидемия, с каждым годом они бесконтрольно размножаются, и их становится всё больше на улицах города. Они везде: во дворах, возле магазинов, на рынках, игровых площадках, возле школ, детских садов и больниц. Свободное обитание на улицах Керчи огромного количества бродячих собак, представляет собой не только дискомфорт и неудобства в свободном передвижении по улицам города, но и угрозу для человеческой жизни. Каждый день велосипедисты, люди, занимающийся физкультурой, инвалиды, которые не могут за себя постоять, а также просто обыкновенные прохожие страдают от нападений безнадзорных животных.

Напомним, что глава Керчи Владимир Подлипенцев планировал создать в городе питомник для бездомных собак. Но это всё осталось на уровне обещаний, руководство города аргументирует это тем, что в 2016 году на это было предусмотрено мало средств.

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Наконец-то эта острая проблема Керчи и всех регионов Крыма дошла до главы республики Сергея Аксёнова. Глава Крыма распорядился сократить число бродячих животных в Крыму. Напомним, что уже с 1 января этого года жителей Крыма обязали официально регистрировать своих домашних животных. «Нужно максимально предотвращать смертельные случаи от укусов бездомных животных, как происходит в других субъектах РФ, работа должна вестись системно», — сказал Аксенов во время встречи с главой госкомитета ветеринарии республики Валерием Ивановым.

В свою очередь Валерий Иванов заверил, что методы по сокращению количества бездомных животных будут исключительно гуманные.

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По статистике количество нападений собак на людей растёт в Крыму каждый год. Сергей Аксёнов подчеркнул, что жизнь и здоровье крымчан стоит в приоритете, поэтому решение по сокращению бродячих животных принято исключительно в пользу безопасности населения.

Надеемся, что вскоре количество животных, находящихся на улицах города без сопровождения хозяев, отвечающих за их поведение и конфликты с людьми, значительно сократится. И керчане больше не станут жертвами собачьих клыков.

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