Аксенов назвал Луценко «троллем»

Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ ответил на заявления генпрокурора Украины Юрия ЛУЦЕНКО о намерении инициировать создание следственной группы стран черноморского региона для расследования «нарушений при строительстве Россией моста через Керченский пролив». Сергей Валерьевич считает подобные заявления «космической глупостью», а самого генпрокурора «интернет-троллем».

Сергей АКСЕНОВ высказал свое мнение, касательно очередных заявлений о строительстве Крымского моста от Украинских властей:

«Луценко не может справиться с апатридом, бегающим по киевским крышам, но при этом позволяет себе делать заявления космического масштаба и космической же глупости. Понятно, что никаких реальных перспектив у этой затеи нет. Мост строится на российской территории, это суверенное право нашей страны. Но надо понимать, что в данном случае реальность для представителей киевского режима не имеет значения. Делая подобные заявления, они, по сути, выступают в роли интернет-троллей, главная задача которых – засорять информационное пространство вокруг полуострова продуктами своей жизнедеятельности», – заявил глава Республики на официальной странице в социальной сети.

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Также,он отметил, что на данный момент есть главная задача – доносить до международной общественности правду о событиях Крымской весны, о реальной ситуации на полуострове сегодня. Сергей Валерьевич объясняет это тем, что с приближением даты выборов в России, количество подобных заявлений со стороны Украины будет увеличиваться.

«Уверен, что Луценко вместе со своими подельниками будет сидеть на скамье подсудимых», – заявил Сергей АКСЕНОВ.

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