Аксенов пообещал решить проблемы в поселке Героевское и остался недоволен керченскими пляжами

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ с рабочим визитом побывал в городе-герое Керчь. С участием руководства города и профильных служб делегация прошла по территории городского пляжа, прибрежной полосы в поселке Героевское, зоны отдыха у моря на улице Сморжевского.

Как стало известно сайту KerchINFO, в поселке Героевское Сергей АКСЕНОВ провел беседу с местными жителями, которые рассказали о проблемах газо-, водоснабжения и плохой мобильной связи.

Глава Крыма пообещал рассмотреть этот вопрос более детально и прислать за представителем территориального общественного самоуправления машину, чтобы в личном порядке урегулировать все проблемы.

Строительно-монтажные работы в Героевке могут начаться в 2018 году – для восстановления газоснабжения в поселке Сергей АКСЕНОВ потребовал от керченских властей провести проектно-изыскательные работы.

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Решить проблему с мобильной связью глава Крыма поручил министру внутренней политики, информации и связи Дмитрию ПОЛОНСКОМУ.

Стоит отметить, что проверка керченских пляжных зон вызвала у Главы РК негодование: «Грязно», — констатировал АКСЕНОВ.

Местные власти, впрочем, пояснили, в чем причина – на пляже по улице Сморжевского отсутствует ливневка. Для этого нужно готовить проектно-сметную документацию.

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В свою очередь, Сергей АКСЕНОВ призвал к наведению порядка как предпринимателей, за которыми закреплены пляжи, так и остальных керчан.

Чиновник проверил пляжи в Ялте, Евпатории, Керчи. Следом за этими городами делегация отправилась в Феодосию и Коктебель.

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