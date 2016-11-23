На выездном заседании крымского правительства Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с предложением, которое мгновенно поддержали крымчане.

По словам председателя правительства РК, детские сады полуострова должны быть абсолютно бесплатными. Оплату по уходу за детьми возьмет на себя правительство. По примерным подсчетам государству это обойдется в более 1,5 млрд рублей в год.

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Аксенов добавил, что сейчас такой практики – бесплатных детских садов нет нигде. Крым станет в этой области новатором. Поскольку родителям тяжело оплачивать содержание детей, особенно семьям, проживающим в селах, где трудно найти работу.

Разработка новой программы бесплатного посещения дошкольных учреждений Крыма начнется в скором времени.

В свою очередь, крымские родители просят Главу республики для начала справиться с долгими очередями в детские сады, в которые надо записываться за несколько лет.

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На сегодняшний день стоимость детского сада в месяц составляет в среднем по городам полуострова 2500 рублей. За прошлый год цена выросла в 2 раза.

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