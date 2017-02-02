Керчи выделят 1,2 млрд рублей на приведение в должный вид керченской Митридатской лестницы. Также Сергей Аксёнов рассказал какие памятники керченской архитектуры так же ждёт ремонт. Об этом стало известно в ходе проведения рабочего совещания главы государства Сергея Аксёнова с председателем Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Сергеем Ефимовым.

На реставрацию исторической достопримечательности Керчи — Митридатской лестницы поэтапно выделят 1,2 миллиарда рублей. Двести миллионов в 2017 году, и ещё по пятьсот миллионов в 2018 и 2019 годах. Также на совещании Аксенов рассказал, что в очереди ремонт в 2017 году находятся Аджимушкайские каменоломни и памятник героям Эльтингенского десанта «Парус».

Визитная карточка нашего города, Митридатская лестница, уже на протяжении многих лет находится в полуразрушенном состоянии. Летом 2016 года произошёл обвал крыла одного из пролётов лестницы, после чего город получил 155 млн. 600 тысяч рублей на противоаварийные работы и создание проекта по реконструкции лестницы. В ноябре 2016 года московским подрядчиком «TN-Group» уже были начаты работы по разбору завалов и ремонту обрушившегося крыла.

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По мнению Сергея Ефимова на ремонт объекта понадобится приблизительно 3 года. Время проведения ремонтных работ продлится с 2017 по 2019 год включительно. В 2017 году на создание проекта и ремонтные работы планируется потратить 200 миллионов рублей. А в 2018-2019 годах Керчи ещё по 500 миллионов рублей на все последующие работы.

Митридатская лестница — историческая и архитектурная ценность Керчи и всей России. Будем надеятся, что все выделенные из бюджета средства будут потрачены конкретно на поставленные цели по её восстановлению. И в будущем Митридатская лестница будет «радовать глаз» не только керчан, но и гостей города.

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