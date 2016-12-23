Глава Крыма Сергей Аксенов крайне не доволен качеством работы крымским подрядных компаний, которые занимаются строительством дорог.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети.

Он заявил, что, несмотря на то, что ранее подрядчики отчаянно уверяли в своем профессионализме и в том, что смогут в срок выполнить все поставленные задачи, обещания оказались пустыми.

«На сегодняшний день в Крыму нет практически ни одной подрядной компании, занятой в сфере дорожного строительства, о которой можно было бы сказать хорошие слова», — пишет Аксенов

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Раздосадованный глава Крымской Республики также сообщил, что продолжатся аналогичное положение дел не может и, впредь, никаких привилегий как крымским, так и не крымским компаниям-подрядчикам не стоит ожидать.

«Со следующего года вступает в силу Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по которому больше ни одна крымская или не крымская компания не сможет получить никаких преференций», — сообщает чиновник.

Сергей Аксенов заявил, что впредь победу на тендерах будут одерживать лишь те, кто в состоянии качество выполнить свои обязательства.

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Отмитим также, что в Керчи на данный период идут активные ремонтные работы дорожного полотна города. Например, 11 километров трассы федерального значения, которая является главной магистралью от Керченской паромной переправы в Крым, за крайние полгода преобразились до неузнаваемости. Ремонт осуществляется и на менее значимых участках дорог города.

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Однако, несмотря на это, большое количество керченских дорог остаются в крайне непригодном для использования состоянии, одна до них, по каким-то причинам дорожные службы никак не дойдут.

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