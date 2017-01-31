В Керчи будет функционировать завод по переработке стекла и пластика. Данный проект считают одним из приоритетных депутат Госсовета республики Крым Валерий Аксёнов, руководство Керчи и крымские виноделы.

Возобновление работ на стеклоперерабатывающих заводах городов Керчь и Симферополь принесут пользу не только всей республике, но и всему Краснодарскому краю. Об этом сообщил Валерий Аксёнов.

«Раньше в Симферополе и Керчи работали стеклотарные заводы. Если их восстановить, то выгоду получит не только Крым. Ведь тот же стеклотарный завод в Керчи в советское время работал и на Краснодарский край – в крымских банках консервировали фрукты сельхозпроизводители Кубани», — заявил депутат Госсовета Республики Крым Валерий Аксёнов.

Читайте: В Керчи появится новый стеклотарный завод

Парламентарий также высказался по поводу того, что министерство промышленной политики республики должно помочь решить вопрос по переработке стекла и пластика.

«Министерство промышленной политики обязательно должно подключиться к решению этой проблемы. И прежде всего – вопроса переработки стекла и пластика», – прокомментировал депутат Госсовета Крыма.

Обсуждая этот вопрос, Валерий Аксёнов добавил, что суть проблемы заключается в нежелании министерства промышленности и министерства ЖКХ решать эту проблему.

Напомним, что ранее руководством Керчи было одобрено предложение спонсора по строительству в городе стеклотарного завода. Крымские виноделы также высказались положительно об идее возобновления работы стеклотарных заводов. Функционирование стеклотарных заводов в Керчи не только внесёт свою финансовую пользу в бюджет города, но и обеспечит рабочими местами более 200 горожан, что снизит количество безработных в городе.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

