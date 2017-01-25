Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился не прекращать борьбу за возвращения скифского золота музеям региона. Об этом информирует пресс-центр чиновника.

Сергей Аксенов отметил, что важно искать правильные пути для того, чтобы вернуть ценные экспонаты и не опускать надежды.

«Министерство культуры Российской Федерации оказывает методическую помощь. Надо в рамках рабочей группы искать правильные пути. Руки не опускаем, боремся до последнего патрона», — такое поручение дал Глава Крыма министру культуры РК Арине Новосельской в процессе рабочей встречи.

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Напомним, что Минкульт РФ после вердикта амстердамского суда выразил мнение, что решение отправить скифское золото в Киев нарушает принципы обмена между музеями и нормы международного права. Четыре музея РК уже подали коллективный иск к музею Пирсона, где до сих остаются древние экспонаты Крымской земли, с требованием исполнить обязательства, которые прописаны в контракте.

Как уже сообщал сайт КерчьИНФО, 14 декабря, амстердамский суд вынес постановление — отдать коллекцию скифского золота, которое было вывезено из крымских музеев в археологический музей Алларда Пирсона в Нидерландах, Украине. Однако, крымские музеи, экспонаты которых фактически были украдены у Республики Крым, подали апелляцию.

Коллекция была вывезена в начале февраля 2014 года (до возвращения Крыма в состав РФ) на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в нидерландский археологический музей Алларда Пирсона. Коллекция состоит из около двух тысяч артефактов, аналогов которых не существует во всем мире. Адвокатом будет осуществляться подготовка документов для подачи в апелляционный суд.

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