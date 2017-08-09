Активисты ОНФ борются со стихийными свалками Керчи

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Крым провели рейд в рамках проекта «Генеральная уборка» по объектам, внесенным на интерактивную карту свалок в Керчи. По итогам выезда общественники зафиксировали проведение работ на стихийных свалках и обсудили меры борьбы с фактами повторного складирования мусора, передает пресс-служба ОНФ в Республике Крым

В ходе выезда общественники посетили объекты, расположенные по улице Шлагбаумская, в районе Змеинки, улицы Наглухова, между улицей Провалова и переулком Марунченко в районе Капканы и другие свалки. Муниципальные органы власти отметили актуальность и важность проекта ОНФ «Генеральная уборка» и проводят работы по ликвидации несанкционированных свалок, нанесенных на интерактивную карту объектов. Однако, в некоторых случаях общественники зафиксировали факты повторного складирования мусора и образования стихийных свалок.

Одна из выявленных проблем – частные кооперативы, жители которых не заключают договора на вывоз мусора, а выкидывают его на муниципальную землю. По словам представителей администрации, принимается решение о закупке камер видеонаблюдения, которые будут устанавливаться в местах несанкционированного отвала мусора. На основании видеофиксации планируется штрафовать нарушителей.

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«Мы предлагаем устанавливать на местах стихийных свалок информационные щиты о запрете на складирование мусора и штрафах за несанкционированный сброс, а также о видеонаблюдении за данным участком. Что касается ситуации с частным сектором, то необходимо вести работу по увеличению количества мусорных баков и контейнерных площадок. Это позволит оптимизировать процесс вывоза отходов и улучшить санитарно-экологическую ситуацию на местах», — отметил активист ОНФ Владимир Загодиренко.

При этом в ОНФ убеждены, что необходимо вести диалог с жильцами частного сектора и выработать решение по системе вывоза мусора. В частности, общественники предложили благоустроить территорию, на которой расположена стихийная свалка в районе остановки Марат-5 и установить на этом месте контейнерную площадку, которой на законных основаниях будут пользоваться жители домов. Муниципалитет будет проводить работу, в том числе через судебные и надзорные инстанции, по заключению договоров с садово-огородническими обществами, обустраивать полноценные мусорные площадки и обеспечивать вывоз мусора.

«Сегодня мы увидели, что работа по борьбе со стихийными свалками и захламлением города вышла на качественно новый уровень. Интерактивная карта свалок ОНФ уже стала рабочим механизмом, с помощью которого неравнодушные жители города могут сообщить о фактах стихийного складирования мусора, а городские власти опираться на полученную информацию при составлении планов ликвидации свалок. Совместными усилиями мы сможем переломить сложившуюся ситуацию, когда стихийные свалки в городе являются не вопиющим нарушением, а своего рода сложившейся традицией. Керчь – это одна из визитных карточек Крыма и наш долг привести внешний вид города в соответствии с его статусом», — подчеркнул активист ОНФ Александр Мякишев.

В дальнейшем общественники будут держать на контроле проблемы стихийных свалок в городе и качество работы по их ликвидации.

Напомним, проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. В рамках проекта работает открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут самостоятельно отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.

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