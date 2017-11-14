Активисты ОНФ в Крыму провели повторные рейды по дорогам Керчи

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является Президент Российской Федерации Владимир Путин, провели повторный рейд по «убитым» дорогам Керчи и подвели предварительные итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в 2017 году

По итогам проведенной работы город занял 3 место по количеству ликвидированных нарушений целостности дорожного полотна в рамках проекта «Дорожная инспекций ОНФ/Карта убитых дорог» в Крыму, больше дорог отремонтировали только в Симферополе и Ялте.

В ОНФ подчеркнули, что жители Керчи зарекомендовали себя как активные пользователи проекта и настоящие «народные» борцы за качественный ремонт дорог. За время работы проекта на интерактивную карту было нанесено 187 участков, что составляет 70 километров убитых дорог. Больше в Крыму нанесли только жители Симферополя – там количество участков 245. При этом керчане отдали почти 2000 голосов за дороги, ремонт которых, по их мнению, наиболее важен для города.

По итогам проведенных рейдов общественники зафиксировали факты ремонта на участках с карты дорожного проекта ОНФ по улицам Шлагбаумской, Мирошника, Карла Маркса, Самойленко, Орджоникидзе, Генерала Петрова, Горького, Ворошилова, Комарова, Толстого и Ульяновых, а также текущий ремонт на шоссе Героев Сталинграда и Ворошиловском шоссе. Общее количество участков, статус которых изменился с «убитых» на интерактивной карте ОНФ достигло 37.

«В этом году в Керчи вопросам ремонта дорог уделено действительно много внимания – капитальный ремонт улиц Ворошилова, Карла Маркса, Мирошника, Еременко, Шлагбаумской площади, 12 апреля, Орджоникидзе давно назрел для города, о чем свидетельствует активность горожан по данным улицам на нашей карте убитых дорог. При этом, в некоторых случаях удалось добиться даже больше изначально запланированного – ремонт улицы Кокорина стал приятным и важным дополнением к уже сложившейся картине. Также была выявлена проблемы в составлении тендерной документации по ремонту дорог – мы увидели большое количество задержек в связи с выявленными антимонопольной службой нарушениями. Например, ремонт шоссе Героев Сталинграда уже не будет проведен в этом году из-за приостановки контакта. В ситуации, когда все-таки удается найти финансовые средства на ремонт такого количества дорог, отмена работ выглядит крайне удручающе», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ Алексей Волков.

Второй вопрос – большой автотранспортный поток в городе, в особенности огромное количество большегрузов, в связи с движением через паромную переправу. Несмотря на значительные усилия, дороги разбиваются за относительно небольшие промежутки времени, не выдерживая настолько огромной нагрузки, которую город никогда за свою историю не испытывал. В ОНФ отмечают, что на многих отмеченных на интерактивной карте участках уже проводились работы за последние годы, однако дороги вновь нуждаются в ремонте. Решить данную проблему планируется за счет открытия Керченского моста и концентрации движения транспорта по новой автомобильной дороге «Таврида», а не через весь город. При этом, компании, которые задействованы в строительстве моста и трассы Таврида, содействуют и участвуют в восстановлении дорог в городе.

Общественники продолжат добиваться учета мнения населения при планировании ремонтных работ на будущие годы в городе.

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