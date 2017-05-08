Активисты призывают керчан отметить День Победы в трезвом сознании

Участники движения ЗОЖ «Трезвая Керчь» организовали акцию «Мы отмечаем 9 мая трезво». Активисты отмечают, что это их первая «здоровая» акция.

Керчане пытаются доказать, что уважение к ветеранам за их подвиг можно показать не только с рюмкой в руке.

«Ведь как получается: поднимая рюмку за здравие — здоровья ни у кого еще не увеличивалось! А как раз наоборот», — сообщили сайту KerchINFO участник движения «Трезвая Керчь».

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Спортсмены распечатали и расклеили листовки с «трезвым» призывом по городу, а также сделали серию фотографий со своими единомышленниками с плакатом «Я отмечаю 9 мая трезво», подписав в соцсети хэштег #9маятрезво.





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