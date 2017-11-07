Акустические комплекты – выбираем оборудование

Кафе, караоке-бары, небольшие дома культуры и творчества, образовательные учреждения нуждаются в качественном и не очень дорогом звуковом оборудовании, которое обеспечивало бы качественный звук на вечеринках, концертах и торжественных мероприятиях, уроках и творческих вечерах.

Акустические комплекты были созданы специально для этого. Это универсальные аппараты, разработанные для помещений и открытых площадок и рассчитанные на непрофессионального пользователя. В интернет-магазине Muzline.ua можно купить брендовую модель бюджетного и профессионального класса – в каталоге представлен широкий ассортимент современного оборудования.

Что нужно знать, чтобы выбрать хороший АК

Акустический комплект состоит из:

сабвуфера;

пары колонок (широкополосных громкоговорителей).

Кроме того, в комплект могут входить разборные или телескопические стойки и кронштейны для крепления колонок и сабвуфера.

Достоинства таких комплектов неоспоримы – они универсальны, портативны и мобильны, их легко транспортировать и устанавливать на локации, они требуют минимального обслуживания, надежны и долговечны.

В отличие от обычных акустических систем, которые бывают и активными, и пассивными, акустические комплекты, как правило, исключительно активны. Усилитель находится в сабвуфере или одной из колонок. Там же располагаются основные инструменты управления и индикаторы рабочего состояния.

Традиционно, для изготовления корпусов для акустических комплектов использовали дерево, но современные бренды все чаще отдают предпочтение литому пластику или ПВФ – из них корпуса получаются легкими и прочными, но с замечательными акустическими свойствами. Еще один элемент современного дизайна – виниловое или кожаное покрытие внешней поверхности корпуса. Оно защищает аппарат от воздействия атмосферных явления (влаги, температуры) и механических повреждений, придает ему стильный вид. Благодаря ему аппаратуру можно использовать на открытых локациях.

Акустические комплекты оснащены стандартными разъемами для подключения к источникам звука – mp3-плеерам, ПК, или к микшерным пультам.

Благодаря широкому частотному и динамическому диапазону акустические комплекты прекрасно подходят для трансляции живой и записанной музыки, вокала и разговорной речи. Их применяют для обслуживания концертов, рекламных акций, конференций, лекций и других мероприятий, нуждающихся в качественном усилении звука.

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