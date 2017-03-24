Анатолий Гершзон и его актерская труппа покажут керчанам спектакль

Режиссер Анатолий Гершзон поставит спектакль «Три загадки Турандот», который пройдет в рамках творческого проекта «Литературно-музыкальная гостиная». Мероприятие посвящено Всемирному дню театра 27 марта. Спектакль состоится 26 марта в 15:00.

Совсем недавно Анатолий Ефимович и его Новый Любительский Драматический Театр — единственная взрослая актерская труппа в Керчи, успешно поучаствовали в Феодосийском Театральном Фестивале со спектаклем «Гутежка». Представление получило диплом за Лучшую Женскую Роль и диплом за Лучший Спектакль в категории любительских театров.

Вернувшись в Керчь 2011 году, Анатолий Гершзон отметил упадок культурной жизни в городе. Например, еще в начале 2000-ых годов в Керчи действовало три народных коллектива.

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Анатолий Ефимович отметил, что несмотря на развитие, в отличие от детских кружков, Новый Любительский Драматический Театр является единственной керченской труппой взрослых актеров. В данный момент труппа ведет работу над двумя спектаклями, которые, пока, не завершены. Известный режиссер намерен восстановить театральную жизнь города и привлечь внимание муниципальных и республиканских властей.

«Я хочу и пытаюсь добиться внимания властей и, в идеале, создания профессионального театра», – поделился своими замыслами с журналистом KerchINFO.com Анатолий Ефимович.

Также он добавил, что 15 апреля в ДК «Корабел» выступит детский театр студии «Лицедеи» со спектаклем «Истории оставленных кукол».



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