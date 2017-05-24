Ансамбль «Ритм» вернулся в Керчь с наградами

В Славянске-на-Кубани 20 мая проходили Всероссийские соревнования по танцевальному спорту «Славянский вальс».Соревнования оценивали судьи из Москвы, Краснодарского края, Ставропольского края, Крыма и Чеченской республики. Керчане, солисты образцового ансамбля бального танца «Ритм» (МБУДО ДШИ им. Р.В. Сердюка) в очередной раз прославили свой город-герой.

Осьмушко Николай-Гусакова Анастасия три первых места и второе

Сербин Данил-Овчинникова София два первых места и второе

Краснов Иван-Полякова Дана первое место в стандарте и второе в латине

Рябчинский Иван-Куракина Ирина четвертое место

Корышев Артем-Балясникова Дарина четвертое место

Головачёва Кристина первое место

Фото и текст Наталья Цыганкова

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