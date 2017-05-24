Ансамбль «Ритм» вернулся в Керчь с наградами

В Славянске-на-Кубани 20 мая проходили Всероссийские соревнования по танцевальному спорту «Славянский вальс».Соревнования оценивали судьи из Москвы, Краснодарского края, Ставропольского края, Крыма и Чеченской республики. Керчане, солисты образцового ансамбля бального танца «Ритм» (МБУДО ДШИ им. Р.В. Сердюка) в очередной раз прославили свой город-герой.
Осьмушко Николай-Гусакова Анастасия три первых места и второе
Сербин Данил-Овчинникова София два первых места и второе
Краснов Иван-Полякова Дана первое место в стандарте и второе в латине
Рябчинский Иван-Куракина Ирина четвертое место
Корышев Артем-Балясникова Дарина четвертое место
Головачёва Кристина первое место
Фото и текст Наталья Цыганкова
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: