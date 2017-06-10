Ансамбль «Ритм» завоевал награды на всероссийских соревнованиях

В начале июня, 3-го числа, в санатории Москва-Крым состоялись 33-е Всероссийские соревнования по танцевальному спорту «Морская фантазия-2017».Танцоры из Элисты (Калмыкия), Геленджика, Новороссийска, Темрюка, Анапы, Славянска на Кубани и Крыма приехали побороться за кубки и медали.

18 судей оценивали мастерство танцоров. Свои награды завоевали и солисты образцового бального танца «Ритм» (МБУДО им.Р.В.Сердюка): Гладков Никита-Шевченко Вероника, Осьмушко Николай-Гусакова Анастасия, Рябчинский Иван-Куракина Ирина, Пироженко Иван-Омельчук Ксения, Краснов Иван-Полякова Дана, Маринкин Андрей-Калашникова Вероника, Цыганков Данил-Жорняк Дана,Обозный Данил-Рудик Валерия,Широбоков Дмитрий-Дрозд Анастасия, Тюшкевич Григорий-Брус Диана,Позднеев Марк-Сихарулидзе Валерия, Китченко Андрей-Волошина Кристина,Солдатов Павел-Матузенко Дарья,Сербин Данил-Овчинникова София,Шевков Валерий-Чеверда Карина,Пелихов Андрей-Шарова Виолетта,

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Руководители ансамбля Цыганкова Н.В. и Демидова Г.Я. поздравляют спортсменов и солисток, а также благодарят родителей за помощь в развитии детей. Редакция KerchINFO.com присоединяется к поздравлениям.

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